LEGO Brings Iconic Minas Tirith from Middle-earth as Limited Collector's Edition

A new LEGO set, LEGO Icons Der Herr der Ringe: Minas Tirith, brings the iconic White City from Middle-earth to life in elaborate detail, featuring over 8,000 pieces and a staggering price tag of 649.99 EUR.

Mehr als 8.000 Teile, bekannte Figuren und ein hoher Preis: LEGO bringt jetzt Minas Tirith aus Mittelerde als neues Icons-Modell. Zum 25-jährigen Jubiläum von 'Der Herr der Ringe' setzt die LEGO -Gruppe auf Nostalgie und große Zahlen.

Mit 'LEGO Icons Der Herr der Ringe: Minas Tirith' kündigte das Unternehmen ein neues Sammler-Set an, das vor allem erwachsene Fans der Filmreihe ansprechen soll. Die berühmte Weiße Stadt aus Mittelerde wird dabei als gewaltiges Modell mit exakt 8.278 Teilen umgesetzt. Der Preis fällt ebenfalls gigantisch aus: 649,99 Euro werden in Österreich fällig. Das Modell zeigt die Festungsstadt Minas Tirith aus Gondor, die viele Fans aus den Filmen nach Tolkiens Vorlage kennen.

LEGO kombiniert dabei zwei unterschiedliche Maßstäbe. Die weitläufige Stadt mit ihren Mauern und Türmen wird teilweise im kleinen Mikromaßstab dargestellt, während wichtige Innenräume größer und detailreicher aufgebaut sind. Dadurch soll das Modell sowohl aus der Entfernung als auch aus nächster Nähe funktionieren. Im Mittelpunkt stehen bekannte Schauplätze wie die Zitadelle und der Thronsaal.

Genau dort spielten sich in den Filmen einige der wichtigsten Szenen rund um den Kampf um Mittelerde ab. LEGO versucht, diese Momente mit zahlreichen Details einzufangen. Das Set ist über 59 Zentimeter hoch, 62 Zentimeter lang und 37 Zentimeter tief. Schon allein diese Maße zeigen, dass sich das Modell eher an Sammler mit viel Platz richtet als an klassische Kinderzimmer.

Dazu kommen insgesamt zehn Minifiguren und das Pferd Schattenfell. Enthalten sind unter anderem Gandalf der Weiße, Aragorn als König Elessar, Faramir, Denethor, Peregrin Took und Arwen. Zusätzlich liegen vier Soldaten von Gondor bei. Zubehör wie Schilde,Helme und Aragorns Krone soll die bekannte Filmwelt möglichst genau nachbilden.

LEGO spricht bei dem Set ausdrücklich von einer '25th Anniversary Legacy Collection'. Damit will das Unternehmen das Vierteljahrhundert seit dem Kinostart des ersten 'Der Herr der Ringe'-Films feiern. Die Filmtrilogie nach den Büchern von J. R. R. Tolkien gilt bis heute als eine der erfolgreichsten Fantasy-Reihen überhaupt und erlebt seit Jahren immer wieder neue Sammler-Editionen, Spiele und Merchandise-Produkte. Der Vorverkauf startet am 1.

Juni 2026 zunächst exklusiv für Mitglieder des LEGO-Insiders-Programms. Ab dem 4. Juni soll das Set regulär erhältlich sein. Käufer erhalten zwischen dem 1. und 7.

Juni zusätzlich ein kleines Bonus-Set mit dem Namen 'LEGO Icons Der Herr der Ringe: Grond'. Dabei handelt es sich um den bekannten Rammbock aus der Belagerung von Minas Tirith. Das Zusatzset enthält zwei Ork-Minifiguren und ist laut LEGO nur verfügbar, solange der Vorrat reicht. Parallel dazu plant LEGO mehrere Veranstaltungen rund um die Veröffentlichung.

In ausgewählten LEGO-Stores sollen Launch-Partys mit unter anderem Kostümwettbewerben, Quizrunden und Bauaktionen vorgesehen. Außerdem wird Designer François Zapf in London und München Autogrammstunden abhalten. Für Fans von Mittelerde dürfte Minas Tirith dennoch ein besonderer Moment sein. Die Stadt galt lange als eines der großen Wunschprojekte vieler LEGO- und Tolkien-Anhänger





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