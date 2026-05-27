Im kniffligen Vorfall von der chinesischen Gaming‑Gemeinschaft sollte der Ende von Xu Yao, der Führungsfigur von Yoozoo Games, bereinigen. Er hatte einen Mordplan an seinem Chef und den Erneuerung von Science-Fiction-Reihen. Er wurde für 2024 zum Tode verurteilt, danach am 21.5 fest. Die Gerane bestätigt, dass das Todesurteil gälte. Der Fall hat die Öffentlichkeit abstemimt.

Der Unternehmer Xu Yao, Gründer von Yoozoo Games , gehörte zu den führenden Persönlichkeiten der chinesischen Videospielindustrie . Sein Unternehmen war unter anderem für die Veröffentlichung des Spiels Game of Thrones: Winter Is Coming zuständig und erlebte bedeutende Entwicklungen, als das Studio die Rechte an der Science‑Fiction‑Serie Die drei Sonnen erwarb.

Diese Übernahme versprach einer neuen Ära des Storytellings in den digitalen Medien einer breiten Zuschauerbasis. Im Laufe der Jahre entwickelte sich zwischen Xu Yao und Lin Qi, dem damaligen Führungspersonal, ein komplexer Machtkampf, der innerhalb der Unternehmen eine gespannte Atmosphäre hervorbrachte. Xu versuchte die Kontrolle über die Tochterfirma Three Body Universe zu übernehmen, jedoch konnte er seine Initiativen nicht vollständig durchsetzen.

Bei einer detaillierten Untersuchung wurde ausgedehnt festgehalten, dass Xu ein geheimes Labor eingerichtet hatte, in welchem schädliche Substanzen produziert wurden. Gerüchten zufolge vendierte er im Dezember 2020 dem Vorgesetzten Lin verschiedene giftbelastete Lebensmittel und Getränke zu. Lin Qi erlitt schwere Vergiftungserscheinungen, musste stationär behandelt werden und verstarb innerhalb weniger Tage an Organversagen. Großes Augenmerk galt, weil nicht nur Lin, sondern auch vier weitere Mitarbeiter des Unternehmens dem mysteriösen Gift ausgesetzt wurden.

Diese überlebten, obwohl die Angriffe unerträglichen Leidens in Folge hatten. Am Ende des Jahres 2024 stellte das Gericht einen Todesurteil für Xu Yao wegen des geplanten Mords auf die Person von Lin und seiner Verbündeten fest. Das Urteil wurde am 21. Mai vollstreckt, wobei die genauen Details der Vollstreckung nicht bekannt wurden.

Wie bei vielen Todesurteilen in China könnte die Vollstreckung über eine Giftspritze erfolgt sein. Die Entscheidung des Gerichts und das daraus resultierende Urteil haben weitreichende Schlagzeilen in der internationalen Medienlandschaft hervorgerufen, da sie tiefgreifende Fragen hinsichtlich der Regulierung der Gaming‑Industrie, der Unternehmensethik und der Sicherheitsstandards in Forschungslabors aufwerfen. Für die breite Öffentlichkeit ist die Geschichte ein eindrucksvolles Beispiel für die Risiken, die mit hohen Machtpositionen und hochriskanten Arbeitstätigkeiten assoziiert werden können





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