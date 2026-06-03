Leclerc verlängert bei Ferrari: Hier um zu bleiben!

Charles Leclerc hat seinen Vertrag mit Ferrari vorzeitig verlängert. Der 28-Jährige betont seine Verbundenheit mit dem Team und das Ziel, die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen. Die genaue Laufzeit des Deals bleibt geheim.

Charles Leclerc bleibt Ferrari treu. Der 28-jährige Monegasse hat seinen Vertrag mit der Scuderia vorzeitig verlängert, wie das Team am Donnerstag bekannt gab. Die genaue Laufzeit des neuen Arbeitspapiers wurde nicht veröffentlicht, aber es wird spekuliert, dass der Deal bis mindestens 2029 läuft.

Leclerc, der seit 2019 für Ferrari fährt, zeigte sich überglücklich: Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen. Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein. Nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden. Leclercs Vertragsverlängerung kommt zu einem strategischen Zeitpunkt.

Derzeit belegt er den dritten Platz in der Fahrerwertung hinter den beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell, liegt aber vor seinem hochdekorierten Teamkollegen Lewis Hamilton. Hamiltons Vertrag soll bis Ende 2027 laufen, was Fragen über die Teamhierarchie aufwirft. Leclerc betonte jedoch, dass er sich voll auf das gemeinsame Ziel konzentriert: die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen. Der letzte Fahrer-Weltmeister in einem Ferrari war Kimi Räikkönen im Jahr 2007 - im kommenden Jahr jährt sich dieser Triumph zum 20.

Mal. Die Nachricht von Leclercs Verbleib hat in der Formel-1-Welt für Begeisterung gesorgt. Experten sehen darin ein klares Bekenntnis zur Kontinuität bei Ferrari, das in den letzten Jahren mit wechselhaften Leistungen zu kämpfen hatte. Leclerc selbst hat sich als einer der schnellsten Fahrer im Feld etabliert, doch technische Probleme und strategische Fehler verhinderten bisher den ganz großen Erfolg.

Mit der Vertragsverlängerung hofft man, dass der 28-Jährige nun langfristig die Basis für ein Titelrennen legen kann. Auch die Fans in Monaco, Leclercs Heimat, feiern die Entscheidung: Hier um zu bleiben! , rief Leclerc bereits im Vorfeld des Monaco-Grand-Prix. Die Scuderia Ferrari setzt mit diesem Schritt auf eine klare Führungsstruktur.

Leclerc, der 2025 seine sechste Saison bei Ferrari bestreitet, hat sich nicht nur als talentierter Fahrer, sondern auch als Identifikationsfigur für das Team etabliert. Sein Verbleib signalisiert Stabilität in einer Zeit, in der das Team versucht, an die glorreichen Zeiten der Vergangenheit anzuknüpfen. Der Druck ist hoch, aber Leclerc scheint bereit: Das große Ziel bleibt, die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu bringen. Mit dieser Ankündigung ist der erste Schritt getan.

Die kommenden Rennen werden zeigen, ob Ferrari mit dieser personellen Konstellation endlich wieder um den Titel kämpfen kann. Leclercs Vertragsverlängerung ist ein starkes Signal - an die Konkurrenz, an die Fans und an das gesamte Team. Es bleibt abzuwarten, ob der Monegasse seinem Ruf gerecht werden kann und Ferrari den langersehnten WM-Titel beschert





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