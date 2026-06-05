Leck an ISS-Modul: Fünf Astronauten in Dragon-Raumschiff in Sicherheit gebracht

Aufgrund eines Lecks am russischen Swesda-Modul der ISS mussten fünf Raumfahrer vorsorglich in das SpaceX-Raumschiff Dragon ausweichen. Die NASA spricht von einer Vorsichtsmaßnahme, während Roskosmos umfangreiche Reparaturen plant.

Die Internationale Raumstation ( ISS ) steht erneut im Mittelpunkt eines Sicherheitsvorfalls. Aufgrund eines Leck s an einem Transfertunnel des russischen Swesda-Modul s wurden fünf Raumfahrer angewiesen, sich in das SpaceX-Raumschiff " Dragon " zu begeben.

Dies gab die NASA am Freitag über die Plattform X bekannt. Die betroffenen Astronauten sind die vier Mitglieder der SpaceX-Crew 12, die erst im Februar auf der ISS eingetroffen waren, sowie der US-Astronaut Chris Williams. Sie sollen im Dragon-Raumschiff verbleiben, bis die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind. Die NASA betonte, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handle, um die Sicherheit der Crew zu gewährleisten.

Die Lecks wurden an einem Transfertunnel am Swesda-Modul entdeckt, einem russischen Servicemodul, das seit dem Jahr 2000 Teil der ISS ist. Laut Aussagen von NASA-Vertretern sind Risse an diesem Modul kein neues Phänomen.

"Die Risse waren schon immer ein Problem, das die NASA sehr genau beobachtet", schrieb der Raumfahrtexperte Stevens in einem Beitrag. Wegen neuer Risse habe die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos beschlossen, umfangreichere Reparaturen vorzunehmen. Von Roskosmos selbst gab es zunächst keine weiteren Informationen zu dem Vorfall. Der Transfertunnel dient als Verbindung zwischen verschiedenen Modulen und ist essenziell für den inneren Verkehr auf der Station.

Leckagen dort könnten den Druckabfall im Inneren der ISS verursachen, was die Lebensbedingungen für die Besatzung beeinträchtigen könnte. Die Dragon-Kapsel von SpaceX, die derzeit an der ISS angedockt ist, bietet Platz für bis zu sieben Personen - genug, um die gesamte aktuelle Crew aufzunehmen. Die ISS ist seit rund 25 Jahren kontinuierlich bewohnt und beherbergt Astronauten aus verschiedenen Nationen, die dort forschen und leben.

In dieser Zeit kam es immer wieder zu technischen Problemen, insbesondere an älteren Modulen wie dem Swesda-Modul. Bereits in der Vergangenheit hatte die ISS mit Lecks zu kämpfen, die oft auf Mikrometeroriteneinschläge oder Materialermüdung zurückzuführen sind.

Zudem wurde die Station mehrfach wegen möglicher Kollisionen mit Weltraumschrott vorübergehend geräumt. Die NASA und ihre Partner, darunter Roskosmos und SpaceX, arbeiten kontinuierlich daran, die Sicherheit zu gewährleisten und die Station bis mindestens 2030 betriebsfähig zu halten. Dieser Vorfall unterstreicht die Herausforderungen des Langzeitbetriebs im Weltraum und die Bedeutung robuster Sicherheitsprotokolle





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