Leck am Swesda‑Modul zwingt gesamte ISS‑Besatzung ins Dragon‑Raumschiff

Ein plötzliches Leck im Transfertunnel des Swesda‑Moduls der Internationalen Raumstation führte dazu, dass alle fünf anwesenden Astronauten - die vier Mitglieder der SpaceX‑Crew‑12 und US‑Astronaut Chris Williams - das Modul verlassen und das Dragon‑Raumschiff betreten mussten. NASA, Roskosmos und SpaceX koordinieren nun Notreparaturen, um die Sicherheit der Besatzung zu gewährleisten.

Auf der Internationalen Raumstation ( ISS ) ereignete sich ein technischer Zwischenfall, der unmittelbare Auswirkungen auf die gesamte Besatzung hatte. Im Verlauf einer regulären Routineinspektion wurde ein Leck an einem der Transfertunnel des sogenannten Swesda‑Modul s entdeckt.

Die Risse, die laut einer NASA‑Sprecherin bereits seit längerem beobachtet werden, beunruhigten die Missionsleitung so sehr, dass alle fünf anwesenden Raumfahrer - die vier Mitglieder der SpaceX‑Crew‑12, die im Februar dieses Jahres zur Station geflogen waren, sowie der US‑Astronaut Chris Williams - angewiesen wurden, das Modul unverzüglich zu verlassen und in das an der Station angedockte Dragon‑Raumschiff zu migrieren. Die Anweisung erfolgte als Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit der Besatzung zu gewährleisten, bis die erforderlichen Reparaturarbeiten abgeschlossen sein würden.

Die NASA teilte die Entscheidung am Freitag über die Social‑Media‑Plattform X mit und erklärte, dass das Leck im Transfertunnel des Swesda‑Moduls gefunden wurde. Der betreffende Tunnel verbindet mehrere Module der Raumstation und dient als wichtiger Logistik‑ und Versorgungskanal. Ein Riss in diesem Bauteil kann zu einem Druckabfall, einer Kontamination des Habitat‑Systems und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Ausströmen von Sauerstoff führen. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos reagierte sofort auf die Meldung und kündigte an, umfangreichere Reparaturmaßnahmen vorzunehmen.

Bisher stellte Roskosmos keine zusätzlichen Details zum Vorfall bereit, betonte jedoch, dass die Sicherheit der Besatzung höchste Priorität habe und dass die Ingenieure bereits an einem Notfall‑Reparaturplan arbeiteten. Der SpaceX‑Dragon bietet Platz für bis zu sieben Personen, sodass das Raumschiff die gesamte ISS‑Besatzung aufnehmen kann. Die vier Crew‑12‑Mitglieder, die im Februar 2024 ihre Mission begannen, sowie Chris Williams haben sich nach den Anweisungen in das Dragon begeben und warten nun auf weitere Anweisungen der Missionskontrolle.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die Astronauten und Kosmonauten, die kontinuierlich auf der ISS leben und forschen, mehrfach mit Lecks und anderen technischen Störungen zu kämpfen gehabt, insbesondere am Swesda‑Modul, das immer wieder als anfälliger Bereich identifiziert wurde. Darüber hinaus musste die ISS in der Vergangenheit mehrfach von möglichem Weltraumschrott bedroht werden, was zusätzliche Evakuierungs‑ und Schutzmaßnahmen erforderte.

Die derzeitige Situation verdeutlicht erneut, wie komplex und anfällig das System einer dauerhaft bemannten Raumstation ist und wie wichtig internationale Zusammenarbeit zwischen NASA, Roskosmos und privaten Raumfahrtunternehmen wie SpaceX bleibt, um die Sicherheit der Besatzung und den Fortbestand der wissenschaftlichen Programme im Orbit zu gewährleisten





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