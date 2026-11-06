Lebensmittelpreise in der EU: Entlastung bei Inflation trotz Anstiegs bei Frischwaren

Die Lebensmittel-Inflation in der Eurozone bremst im Oktober 2026 aus. Während Softdrinks nur um 0,6 Prozent stiegen, verteuerten sich Frischprodukte durch hohe Energiekosten.

Die jüngsten Daten des europäischen Statistikamtes Eurostat zeigen eine wichtige Entwicklung für die Verbraucher in der Europäischen Union: Die Teuerungsraten bei Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken sind im Vergleich zu den früheren Monaten des Jahres 2026 spürbar gesunken. Dieser Rückgang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich in den sozialen Medien ein Trend etabliert hat, bei dem Nutzer Fotos von voller Einkaufswagen posten, um die wahrgenommene Absurdität der hohen Preise zu dokumentieren. Die aktuellen Zahlen entkräften nun jedoch teilweise die Befürchtung einer ungezügelten Spirale, indem sie eine Verlangsamung des Preisanstiegs belegen, der zwar noch existiert, aber nicht mehr so drastisch zunimmt wie in der Anfangsphase des Jahres.

Entwicklung der Gesamtinflation im Oktober

Die Gesamtinflation in der Eurozone erreichte im vergangenen Oktober mit vier Prozent einen neuen Dreijahres Höchstwert. Dabei liegt Österreich mit einer Inflationsrate von 3,5 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der gesamten Währungsunion. Haupttreiber für diese hohe Gesamtzahl sind die stark ansteigenden Energiekosten, die um 20,8 Prozent zulegten. Im Gegensatz dazu entwickelten sich die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabakwaren mit 1,6 Prozent vergleichsweise ruhig. Wenn man die Kategorie der Lebensmittel und alkoholfreien Getränke isoliert betrachtet, liegt die jährliche Steigerung sogar nur bei 0,6 Prozent. Dies stellt eine deutliche Abkühlung im Vergleich zu den Monaten zu Beginn des Jahres 2026 dar, in denen die Preisspirale noch viel stärker beschleunigt war.

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Unterschiede zwischen Frisch- und Fertiggerichten

Eine genauere Analyse der Produktkategorien offenbart erhebliche Unterschiede zwischen haltbaren und frischen Waren. Die Preise für verarbeitete, langlebige Lebensmittel sind mit 0,5 Prozent deutlich schwächer gestiegen als diejenigen für Frischwaren. Zu dieser Gruppe gehören frische Früchte, Gemüse, Fleisch und Fisch, deren Preise im selben Zeitraum um 4,6 Prozent in die Höhe schossen. Der Grund für diese Diskrepanz liegt in der logistischen Abhängigkeit von der Energiepreise. Frische Produkte können nicht monatelang in Lagerhäusern gelagert werden und müssen täglich per Lkw zum Händler gebracht werden. Daher reagieren ihre Preise viel schneller und sensibler auf die gestiegenen Kosten für Treibstoff und Transport als Produkte, die lange Transport- und Lagerzeiten überstehen können.

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Regionale Preisunterschiede in den Mitgliedstaaten

Betrachtet man die Mitgliedstaaten der Europäischen Union einzeln, so zeigt sich ein sehr unterschiedliches Bild. Die stärksten Preisanstiege bei Lebensmitteln und Softdrinks müssen die Konsumenten im kleinen EU-Mitglied Zypern mit vier Prozent hinnehmen. Dahinter folgen Spanien mit 2,7 Prozent, Rumänien mit 2,6 Prozent, Malta mit 2,5 Prozent und Portugal mit 2,4 Prozent. Im Gegensatz dazu war die Produktgruppe in 14 weiteren EU-Ländern, was mehr als der Hälfte aller Mitgliedstaaten entspricht, sogar günstiger als noch vor einem Jahr. Zu diesen Ländern gehören unter anderem Schweden, Lettland und Ungarn. Österreich zählt leider nicht zu dieser Gruppe der Entlastung, hier liegt die Preiserhöhung bei moderaten 0,3 Prozent.

Langfristige Preisentwicklung über fünf Jahre

Nimmt man einen längeren Zeitraum von fünf Jahren unter die Lupe, offenbart sich ein gravierenderer Trend als die monatlichen oder jährlichen Vergleiche es andeuten. Seit fünf Jahren sind die Lebensmittelpreise in der EU um insgesamt ein Drittel angestiegen. In einigen osteuropäischen Ländern wie Bulgarien und Rumänien ist der Anstieg sogar noch extremer, wobei die Preise dort um die Hälfte gestiegen sind. Diese langfristige Perspektive zeigt, dass die aktuellen Entlastungen bei der monatlichen Teuerungsraten zwar positiv sind, aber die grundlegende Struktur der gestiegenen Lebenshaltungskosten im Laufe der letzten Jahre noch nicht vollständig korrigiert wurde.