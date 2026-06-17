Lebensmittelmarkt in Sulz wegen unklaren Geruchs evakuiert

Ein Lebensmittelmarkt in Sulz wurde wegen eines unklaren beißenden Geruchs evakuiert. Die Einsatzkräfte konnten keine technischen Gebrechen oder Hinweise auf ein Gasleck beziehungsweise andere gefährliche Stoffe feststellen. Die Ursache für den beißenden Geruch konnte bislang nicht festgestellt werden. Drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Überwachung in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

In Sulz im Vorderer Bregenzerwald wurde am 17. Juni 2026 kurz vor Mittag ein Lebensmittelmarkt in der Müsinenstraße wegen eines unklaren beißenden Geruch s evakuiert. Die Einsatzkräfte wurden über den Geruch verständigt, als sich bereits Angestellte und Kunden außerhalb des Gebäudes befanden.

Insgesamt wurden 23 Personen durch die Mitarbeiter des Marktes vorsorglich aus dem Objekt evakuiert. Der Grund für die Evakuierung war ein wahrgenommener beißender Geruch, der bei mehreren Personen Reizhusten verursachte. Die Feuerwehr durchsuchte das Gebäude unter Atemschutz und führte umfangreiche Messungen durch. Dabei konnten keine technischen Gebrechen oder Hinweise auf ein Gasleck beziehungsweise andere gefährliche Stoffe festgestellt werden.

Sämtliche technischen Anlagen, darunter Backöfen und die Klimaanlage, wurden vorsorglich außer Betrieb genommen und das Gebäude anschließend entlüftet. Zudem führten Techniker weiterer Fachfirmen ergänzende Messungen durch. Auch diese ergaben keine Hinweise auf die Ursache der Geruchsbelästigung. Nach erfolgter Entlüftung und erneuten Kontrollmessungen wurde der Lebensmittelmarkt mangels gegenteiliger Hinweise wieder freigegeben.

Die Ursache für den beißenden Geruch konnte bislang nicht festgestellt werden. Drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Überwachung in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Die Polizei ermittelt derzeit in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und anderen Fachleuten an der Ursache des unklaren Geruchs. Die Ermittlungen dauern an und die Ergebnisse stehen noch nicht fest.

Die Menschen in Sulz sind besorgt über die Sicherheit des Lebensmittelmarktes und die möglichen Auswirkungen des unklaren Geruchs auf die Gesundheit. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Geduld und Verständnis während der laufenden Ermittlungen. Die Situation im Lebensmittelmarkt ist derzeit unter Kontrolle, aber die Menschen in Sulz bleiben besorgt über die möglichen Folgen des unklaren Geruchs. Die Polizei und die Feuerwehr arbeiten eng zusammen, um die Ursache des Geruchs zu finden und die Sicherheit der Menschen in Sulz zu gewährleisten.

Die Menschen in Sulz hoffen auf eine baldige Lösung der Situation und eine Rückkehr zur Normalität im Lebensmittelmarkt





FireWorldAT / 🏆 17. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lebensmittelmarkt Sulz Geruch Evakuierung Ermittlungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stornierungsgebühren in der Friseurbranche: Ein fester Bestandteil oder unfair?Stornierungsgebühren sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Friseurbranche geworden, um die hohen Personalkosten abzutanken. Die Einnahmen aus diesen Gebühren tragen dazu bei, die Zeit, die Kunden für die Bearbeitung ihres Haares verschwendet haben, und die Zeit, die sie benötigen, um neue Kunden anzulocken, zu ersetzen. Die Friseure sollten jedoch beachten, dass die Kunden ihre Rechte haben, ihre Termine zu stornieren, wenn sie dies vor Ablauf der Stornierungspflicht tun. Die Friseure sollten klare und transparente Richtlinien haben, die den Kunden erklären, unter welchen Umständen sie Stornierungsgebühren berechnen und wie sie diese berechnen. Sie sollten auch sicherstellen, dass sie fair und gerecht mit den Stornierungsgebühren umgehen, um die Kunden zufrieden zu stellen und langfristig zu gewinnen.

Read more »

Goldener Messi-Sticker: Das Sammelfieber zur WM 2026 treibt in Argentinien die Preise in die HöheIn Argentinien jagt die halbe Nation dem goldenen Messi-Sticker von Panini hinterher. Das seltene Sammlerstück ist heiß begehrt und hat eine Schattenwirtschaft rund um die WM 2026 entstehen lassen.

Read more »

Großeinsatz bei Spar in Sulz: Markt evakuiertGroßeinsatz am Mittwochvormittag beim Spar-Markt in Sulz: Mehrere Mitarbeiter klagten über starken Reizhusten. Das Geschäft wurde evakuiert.

Read more »

Supermarkt evakuiert! 3 Menschen ins Spital gebrachtEin beißender Geruch löste am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz in einem Lebensmittelmarkt in Sulz aus. Drei Menschen kamen ins Spital.

Read more »