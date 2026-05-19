Lebensmittelbar die Wahrheit über Wartezahlen und Klinikbesuche in Österreich

Der Österreicher stolpert häufig an langen Wartezeiten an, wenn er den Hausarzt einigt oder an einer Spitalambulanz einen Termin bekommt. Mittlerweile kann man sogar Monate warten, bis man einen Termin bei einer Facharztpraxis bekommt. Viele Patienten sind sauer über diese langen Wartezeiten. Eine private Krankenversicherung wird viele Patienten als Lösung des Problems betrachten.

Der Österreich er stolpert häufiger als sonst an langen Wartezeiten als Patient eines Hausarztes oder einer Spitalambulanz. Mittlerweile kann man mittlerweile auch Monate warten, bis man einen Termin bei einer Facharztpraxis hat.

Viele Patienten sind sauer über diese langen Wartezeiten. Eine private Krankenversicherung wird viele Patienten als Lösung des Problems betrachten. Was ist die Wahrheit? Sie haben ein Muttermund entdeckt und möchten dieses von der Hautärztin Ihres Vertrauens begutachten lassen.

Bis zum Termin können Monate vergehen, das ist viel Zeit, die man bei einer Erkrankung nicht hat. Die Wartezeiten in Österreich nehmen ständig zu, vor allem bei den Fachärzten. Um einen Termin bei einem Hausarzt oder in einem Krankenhaus zu bekommen, wird viel Geduld einplanen müssen. Die analysingder Nutzer-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion oder von Krone Multimedia (KMM) wieder.

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