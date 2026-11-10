Lebenslange Haft für Gina H. im Fall Fabian

Im Fall Fabian verhängte das Gericht lebenslange Haft gegen Gina H. Gestützt auf 44 Indizien sah Richter Holger Schütt die Schuld der 30-Jährigen als erwiesen an.

Das Gericht hat die 30-jährige Gina H. zu lebenslanger Haft verurteilt. Richter Holger Schütt verkündete das Urteil am Dienstag und fand dabei deutliche Worte. Die Angeklagte hatte im Oktober 2025 den kleinen Fabian getötet, wie die Kammer nach der Beweisaufnahme feststellte.

Indizien belegen die Schuld der Angeklagten

Nach Angaben von 20 Minuten hat das Gericht insgesamt 44 Indizien gesammelt, die die Schuld von Gina H. belegen. Die Beweisführung stützte sich damit nicht auf einen einzelnen Umstand, sondern auf eine Vielzahl miteinander verbundener Hinweise.

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Besonders am Tag nach Fabians Verschwinden fielen zwei Suchanfragen ins Gewicht. Gina H. suchte bei Google nach den Begriffen 'Fressen Wildschweine Menschen?' und 'Fressen Wildschweine tote Menschen?'. Für Richter Holger Schütt stand daraufhin fest, dass die Angeklagte wusste, dass der Bub bei einer Schweinekuhle lag.

Ein weiterer zentraler Beweis war eine Sprachnachricht, die Gina H. an ihre Friseurin schickte. Darin sagte sie sinngemäß, Fabian sei wirklich fett gewesen und es werde schon seine Gründe haben, weshalb er weg sei. Das Gericht wertete die Verwendung der Vergangenheitsform 'war' als Hinweis darauf, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass der Junge tot war, obwohl er offiziell noch als vermisst galt.

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Weitere Beweise und das Tatmotiv

Laut Nordkurier führte das Gericht weitere Beweise an, die die Verurteilung stützen. Dazu zählten Fasern von der Kleidung der Angeklagten, ein Grillanzünder aus ihrem Auto, mit dem die Leiche verbrannt wurde, sowie Fußspuren am Tatort.

Zusätzlich wertete die Kammer das Ausschalten des Handys während der Tatzeit als belastendes Indiz. Gemeinsam ergaben diese Spuren nach Darstellung des Gerichts ein Gesamtbild, das die Täterschaft der Angeklagten belegt.

Richter Holger Schütt erklärte das Motiv mit den Worten, Gina H. habe gewollt, dass der Bub sein gerade erst wiedergefundenes Verhältnis zu seinem Vater wieder abbricht. Das extrem kontrollierende Verhalten der psychisch kranken Angeklagten wurde für Fabian damit zum tödlichen Verhängnis.

Bedeutung des Urteils für die Beteiligten

Das Urteil bedeutet für Gina H. eine lebenslange Freiheitsstrafe, die das Gericht nach den Feststellungen zum Mord an Fabian verhängt hat. Der Fall zeigt zugleich, wie stark Ermittler auf digitale Spuren, Aussagen aus dem persönlichen Umfeld und technische Hinweise angewiesen sind, wenn ein Kind vermisst wird und keine direkten Zeugen vorliegen.

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Für die Familie des Jungen markiert das Urteil den Abschluss eines Verfahrens, in dem die Frage nach dem Schicksal Fabians lange offen blieb. Die Verurteilung macht deutlich, dass die Kammer die Verantwortung der Angeklagten für den Tod des Kindes als erwiesen ansieht.