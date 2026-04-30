Leapmotor B05: Kompakter Elektro-Newcomer ab Juli in Deutschland erhältlich

Der chinesische Elektroautohersteller Leapmotor startet im Juli mit dem B05 in Deutschland. Das Modell bietet eine Reichweite von 482 Kilometern und kostet ab 28.000 Euro. Es konkurriert mit etablierten Modellen wie Opel Astra und Peugeot 308.

Leapmotor , ein aufstrebender chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat heute den offiziellen Verkaufsstart seines neuesten Modells, dem kompakten Elektroauto B05 , für den deutschen Markt ab Juli angekündigt.

Dieser Schritt markiert eine bedeutende Expansion des Unternehmens außerhalb Chinas und unterstreicht das wachsende Interesse an erschwinglichen und leistungsstarken Elektrofahrzeugen in Europa. Der B05 positioniert sich als direkter Konkurrent zu etablierten Modellen wie dem Opel Astra oder Peugeot 308, bietet jedoch eine attraktive Kombination aus Reichweite, Leistung und modernster Technologie zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Mit einem Einstiegspreis von 28.000 Euro zielt Leapmotor darauf ab, eine breite Zielgruppe anzusprechen, die nach einer umweltfreundlichen und kostengünstigen Mobilitätslösung sucht.

Die angegebene Reichweite von 482 Kilometern nach WLTP-Standard verspricht eine hohe Alltagstauglichkeit und reduziert die Reichweitenangst, die bei vielen potenziellen Käufern von Elektroautos besteht. Der Leapmotor B05 präsentiert sich mit kompakten Abmessungen von 4,43 Metern Länge und 1,88 Metern Breite, was ihn sowohl in städtischen Umgebungen als auch auf der Autobahn agil und handlich macht. Die Basisversion des B05 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, was für den täglichen Fahrbetrieb mehr als ausreichend ist.

Ein besonderes Merkmal des B05 ist der Hinterradantrieb in Kombination mit einer optimalen 50:50-Gewichtsverteilung. Diese Konfiguration verspricht ein agiles Fahrverhalten und eine verbesserte Fahrdynamik, was besonders für Fahrer interessant ist, die Wert auf ein sportliches Fahrerlebnis legen. Das optionale Glasdach bietet zusätzlichen Komfort und Helligkeit im Innenraum, kann jedoch nicht geöffnet werden. Im Innenraum setzt Leapmotor auf eine moderne und intuitive Bedienung.

Ein großer 14,6-Zoll-Touchscreen dient als zentrales Steuerelement für Infotainment und Fahrzeugfunktionen, während ein 8,8-Zoll-Instrumenten-Cluster dem Fahrer alle wichtigen Fahrinformationen übersichtlich anzeigt. Die umfangreiche Ausstattung mit 14 Sensoren und Kameras ermöglicht 21 Fahrerassistenzsysteme, die das Fahren sicherer und komfortabler machen. Das assistierte Fahren auf Stufe 2 unterstützt den Fahrer bei verschiedenen Aufgaben, wie beispielsweise Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat und Notbremsassistent. Für Kunden, die eine noch sportlichere Variante suchen, bietet Leapmotor den B05 auch in einer leistungsstärkeren Ausführung namens 'Ultra' an.

Diese Version leistet beeindruckende 180 kW und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Die 'Ultra'-Variante verspricht somit ein noch dynamischeres Fahrerlebnis und spricht eine Zielgruppe an, die Wert auf Performance legt. Der Leapmotor B05 wurde auf der Auto China in Peking vorgestellt und erregte dort großes Aufsehen. Die positive Resonanz auf dem chinesischen Markt bestärkt Leapmotor in seiner Strategie, auch in Europa erfolgreich zu sein.

Der Hersteller setzt auf eine Kombination aus attraktivem Preis, hoher Reichweite, moderner Technologie und ansprechendem Design, um sich im hart umkämpften Markt für Elektrofahrzeuge zu etablieren. Die Verfügbarkeit des B05 in Deutschland ab Juli wird von vielen Branchenexperten als ein wichtiger Schritt für die weitere Verbreitung von Elektroautos im deutschen Markt angesehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der B05 gegen die etablierten Konkurrenten behaupten wird, doch die ersten Signale sind vielversprechend.

Leapmotor plant, in Deutschland ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetzwerk aufzubauen, um eine optimale Betreuung der Kunden zu gewährleisten. Die Markteinführung des B05 ist ein weiterer Beweis für den wachsenden Wettbewerb im Bereich der Elektromobilität und bietet den Verbrauchern eine größere Auswahl an attraktiven und erschwinglichen Elektrofahrzeugen





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