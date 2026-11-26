Die Lawinengefahr steigt in Tirol auf Stufe 3. Besonders in den Zillertaler Alpen und der Samnaungruppe drohen Auslösungen durch Wintersportler.

Der Lawinenwarndienst für Tirol hat die Warnstufe für den aktuellen Freitag erhöht. Die Lawinengefahr steigt in betroffenen Regionen auf Stufe 3 der fünfteiligen Skala an. Diese Bewertung basiert auf den kräftigen Schneefällen, die in den vergangenen Tagen über den Bundesland fielen.

Lawinengefahr steigt auf Stufe 3

Die Tiroler Lawinengefahr erreicht damit ein kritisches Niveau. Besonders in höheren Lagen besteht das Risiko, dass einzelne Wintersportler Lawinen auslösen können. Die aktuelle Warnstufe 3 gilt als deutlich erhöht und erfordert große Vorsicht bei jedem Aufstieg in die Berge.

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Die Schwachschichten im unteren Teil der Schneedecke sind instabil. Bereits einzelne Personen können diese Schichten auslösen, wenn sie das Gelände betreten. Dies gilt als unmittelbare Gefahr für alle, die sich im freien Gelände aufhalten.

Betroffene Regionen und Geländeformen

Der Lawinenwarndienst nennt vor allem höhere Lagen im Südwesten des Landes als prioritäre Gefahrenzone. Zu den betroffenen Gebieten zählen die Samnaungruppe und Teile der Zillertaler Alpen. Auch Osttirol ist betroffen, wobei hier speziell ein Teil der Venedigergruppe genannt wird.

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Gefährlich ist das Terrain insbesondere an steilen Hängen. Die Expositionen nach Westen, Norden und Osten sind oberhalb von rund 2600 Metern kritisch. In allen Expositionen oberhalb von rund 3000 Metern besteht ebenfalls erhebliche Gefahr. Im Hochgebirge sind vereinzelt auch Fernauslösungen möglich, wobei die Lawinen meist mittlere Größe erreichen.

Schwachstellen im Schneepaket

Frische Triebschneeansammlungen liegen auf weichen Schichten. Diese Kombination stellt eine besondere Gefahr dar. Entsprechende Gefahrenstellen finden sich vor allem im Steilgelände oberhalb von rund 2400 Metern.

Auch spezielle Geländeformen erhöhen das Risiko. Kammlagen, Rinnen und Mulden sowie Bereiche hinter Geländekanten sind betroffen. Wintersportler sollten diese Strukturen im Gelände besonders meiden, um keine Auslösung zu provozieren.

Wetterlage und Warnung

Trotz der Warnstufe ist mit überwiegend sonnigem Wetter zu rechnen. Diese Prognose dürfte viele Wintersportler in die Berge locken. Die Sonneneinstrahlung kann die Schneedecke weiter verändern und die Gefahr für Spätauslösungen erhöhen.

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Die Kombination aus neuem Schnee, instabilen unteren Schichten und starkem Besucherdruck macht die aktuelle Situation besonders heikel. Der Lawinenwarndienst rät daher zu maximaler Wachsamkeit. Jeder Aufstieg erfordert eine sorgfältige Routenwahl und die Berücksichtigung der aktuellen Bedingungen vor Ort.