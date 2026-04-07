Lawinen-Saison mit hoher Opferzahl: Über 135 Tote in Europa

Die aktuelle Lawinensaison in Europa hat eine erschreckende Anzahl von Todesopfern gefordert. Mindestens 135 Menschen kamen durch Lawinen ums Leben, wobei Österreich besonders betroffen ist. Experten warnen vor anhaltender Gefahr und betonen die Bedeutung von Vorsicht und Sicherheitsmaßnahmen.

In diesem Winter hat Europa eine erschreckend hohe Anzahl an Lawine ntoten verzeichnet. Mindestens 135 Menschen verloren in den Alpen und anderen europäischen Gebirgen ihr Leben, eine Zahl, die deutlich über dem Vorjahr liegt und die höchste seit Jahren darstellt. Besonders betroffen ist Österreich mit 30 Todesfällen. Diese traurige Bilanz verdeutlicht die Gefahr , die von Lawine n ausgeht, und unterstreicht die Notwendigkeit erhöhter Vorsicht und entsprechender Sicherheit smaßnahmen im Gebirge.

Die dramatische Entwicklung der Lawinenunglücke wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter die instabile Schneebeschaffenheit, klimatische Veränderungen und die zunehmende Beliebtheit von Outdoor-Aktivitäten im Winter. Das schwerste Unglück der Saison ereignete sich im November, als am Vertainspitze im Ortler-Gebirge fünf Bergsteiger von einer Lawine erfasst und getötet wurden. Auch in der Schweiz wurden in dieser Saison 15 Lawinentote gezählt, und die Statistik umfasst Unglücke außerhalb der Alpen, beispielsweise im Apennin oder in den Karpaten. Zum Vergleich: Im Winter 2024/25 gab es europaweit 70 Lawinentote, heuer also fast doppelt so viele. Die Daten basieren auf Erhebungen des European Avalanche Warning Service (EAWS). \Die Zunahme der Lawinenunglücke wird durch mehrere Faktoren begünstigt. Klimatische Veränderungen spielen eine Rolle, da höhere Temperaturen die Schneestruktur beeinflussen. Altschnee und Neuschnee verbinden sich unter wärmeren Bedingungen schlechter, was die Stabilität der Schneedecke gefährdet. Stärkere Winde führen häufiger zu gefährlichem Triebschnee, der das Risiko von Lawinen erhöht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die zunehmende Popularität von Skitouren und Freeriding, die Menschen in potenziell gefährliches Gelände bringt. Es ist daher unerlässlich, sich vor dem Betreten alpinen Geländes gründlich über die Lawinensituation zu informieren und die aktuellen Wetterbedingungen zu berücksichtigen. Auch die richtige Ausrüstung ist von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören ein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), eine Sonde und eine Schaufel. Die Benutzung eines LVS-Geräts ist essenziell, um im Falle einer Verschüttung schnell handeln und Überlebende orten zu können. \Trotz des nahenden Saisonendes bleibt das Lawinenrisiko bestehen, insbesondere in höheren Lagen und auf Gletschern. Skifahrer und Tourengeher sollten sich der Gefahren bewusst sein und die aktuellen Lawinenwarnungen und -berichte unbedingt beachten. Wetterexperten warnen vor anhaltender Schnee-Gefahr, auch wenn viele Skigebiete bereits geschlossen sind. In den ersten 15 Minuten nach einer Lawinenverschüttung liegen die Überlebenschancen noch bei etwa 90 Prozent. Danach sinken sie rapide. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, sich vorab umfassend über die Risiken zu informieren, die notwendige Ausrüstung mitzuführen und im Notfall schnell und effizient zu handeln. Dies beinhaltet die Schulung im Umgang mit der Ausrüstung, die Kenntnis der Lawinenwarnstufen und die Fähigkeit, die Geländeauswahl an die aktuellen Bedingungen anzupassen. Die Vermeidung von unnötigen Risiken ist essenziell, um die Sicherheit im Gebirge zu gewährleisten. Achtsamkeit und die Einhaltung der Sicherheitsregeln sind unerlässlich, um das Risiko von Lawinenunglücken zu minimieren und die Anzahl der Todesopfer zu reduzieren





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