Lautstarke Fans aus Österreich und Jordanien vor WM-Kracher in San Francisco

Vor dem WM-Spiel zwischen Österreich und Jordanien im Levi's Stadium sorgen Fans beider Nationen in San Francisco für Stimmung und Aufsehen.

Nicht nur Österreich , auch Jordanien hat zum WM-Start lautstarke Fans mit im Levi's Stadium in Santa Clara in der San Francisco Bay Area. Am Mittwoch um 6 Uhr früh steigt der WM-Kracher zwischen Österreich und Jordanien , und die Anhänger beider Nationen haben die Gelegenheit genutzt, die legendäre Metropole an der US-Westküste zu erkunden.

Die Stimmung unter den Fans ist ausgelassen, sie veranstalteten einen Autokorso, schwenkten Fahnen und skandierten Parolen. Ein besonderes Highlight war eine Fahrt auf der berühmten Lombard Street, die oft als die kurvenreichste Straße der Welt angepriesen wird. Die jordanischen Fans zeigten sich dabei besonders lautstark und sorgten schon im Vorfeld für Aufsehen. Die österreichische Nationalmannschaft bestreitet gegen den aktuellen 65. der FIFA-Rangliste das erste WM-Match seit 28 Jahren beziehungsweise 10.220 Tagen.

Diese lange Durststrecke macht das Spiel zu einem emotionalen Ereignis für die Fans und Spieler gleichermaßen. Teamchef Ralf Rangnick fordert vor dem Match: Wir müssen das Spiel so bestreiten, als ob es ein absolutes Endspiel wäre. Die Mannschaft sei hochmotiviert und wisse um die Bedeutung dieser Partie für das ganze Land. Die österreichischen Fans hoffen auf einen erfolgreichen Start ins Turnier und auf eine Überraschung gegen den Außenseiter aus Jordanien.

Das Levi's Stadium in Santa Clara bietet Platz für 71.000 Zuschauer und ist bekannt für seine moderne Architektur und gute Akustik. Die Arena liegt mitten im Silicon Valley und wird oft für große Sportereignisse genutzt. Für die österreichischen Fans bietet die Reise nach San Francisco nicht nur Fußball, sondern auch die Möglichkeit, Sehenswürdigkeiten wie die Golden Gate Bridge, Alcatraz und die Cable Cars zu erleben.

Die jordanischen Schlachtenbummler nutzen die Zeit ebenfalls für Sightseeing und bringen mit ihren Gesängen und Trommeln die Straßen zum Beben. Es wird erwartet, dass die Stimmung im Stadion elektrisierend sein wird, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Die Begegnung ist nicht nur sportlich interessant, sondern auch kulturell bedeutsam. Österreich und Jordanien pflegen freundschaftliche Beziehungen, und der Fußball verbindet die Fans beider Länder.

Viele österreichische Fans haben die Reise mit einem Urlaub in Kalifornien verbunden, während die jordanische Community in den USA zahlreich vertreten ist. Die Partie könnte richtungsweisend für den weiteren Turnierverlauf sein, denn ein Sieg würde beiden Teams enormen Auftrieb geben. Die Spannung steigt, und die Fans fiebern dem Anpfiff entgegen, der über Sieg oder Niederlage entscheiden wird. Das Stadion wird am Mittwoch früh sicherlich aus allen Nähten platzen, wenn die erste WM-Partie Österreichs seit fast drei Jahrzehnten angepfiffen wird.

Die Sicherheitsvorkehrungen in der Bay Area sind verstärkt worden, um einen reibungslosen Ablauf des Spiels zu gewährleisten. Die Polizei arbeitet eng mit den Behörden zusammen, um mögliche Zwischenfälle zu vermeiden. Fans werden gebeten, frühzeitig anzureisen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, da die Parkplätze begrenzt sind. Trotz der langen Wartezeit auf ein WM-Spiel für Österreich sind die Anhänger optimistisch und hoffen auf ein spannendes und faires Match.

Die Vorfreude ist riesig, und die Fans beider Mannschaften tragen mit ihrer Begeisterung zu einer unvergesslichen Atmosphäre bei





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