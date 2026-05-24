Laura Stigger und Maximilian Foidl verbessern ihre Ergebnisse in Saalfelden-Leogang

Laura Stigger, die 25-jährigen Tirolerin, und Maximilian Foidl, der 31-jährige Olympiasieger aus Tirol, haben ihre Ergebnisse verbessert und ihre Talente in Saalfelden-Leogang unter Beweis gestellt.

Laura Stigger , die Tirolerin, hat sich bei der letzten Mountainbike-Wettkampf-Olympiade in Nove Mesto (Tschechien) den Sieg erkämpft und lieferte sich einen heißen Wettkampf mit Jenny Rissveds und Sina Frei .

Im Short Track hatte sie mit Rang zwei ihre Leistung bewiesen. Mit ihrer zweiten Platzierung in Saalfelden-Leogang, in der sie am Sonntag auf die letzten Weltcupsrunden außerhalb Asiens und Nordamerikas einreiste, genoss Stigger die Podiumsdrehungen, nachdem sie ihr Gefühl vertraut gemacht und ihren ersten Weltcupsieg in Europa feierte. Maximilian Foidl, Olympiasieger Tom Pidcock und Beinahe, erreichte Rang acht in der Männer-Rennklasse von Bis dato war Foidls Topresultat ein elfter Platz bei den Olympischen Spielen. Ab dem 12.

Juni in Saalfelden-Leogang werden Die Tiroler und Schweizerischen Athleten ihre Kontinuität in der Mountainbike-Rennklasse antreten





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