Laura Maria Rypa verschenkt Pietro Lombardi ein verfrühtes Weihnachten: Eine Traumreise nach New York steht an. Details zum Programm und Reisedatum.

Die Sängerin Laura Maria Rypa erfüllt ihrem Mann, dem Musiker Pietro Lombardi, einen langen Herzenswunsch. Sie überrascht den 34-jährigen Star mit einer geplanten Reise in die US-Metropole New York, die noch im laufenden Jahr stattfinden wird. Die zweifache Mutter gibt den Anlass für das Abenteuer als verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekannt und zeigt auf Instagram den Moment der Überraschung.

Aktion bei Nacht und Nebel

Laura Maria Rypa organisiert den Aufenthalt als komplette Nacht-und-Nebel-Aktion. Nachdem sie selbst gerade erst in der amerikanischen Metropole gelandet war, buchte sie sofort die Flüge für ihr Ehepaar. Das Ziel war es, den Sänger spontan zu überraschen, bevor das Jahr zu Ende geht. Die Planung erfolgte also extrem kurzfristig und ohne Vorankündigung.

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Als Pietro Lombardi den Brief mit den Details liest, ist er zunächst völlig perplex. Er fragt ungläubig, ob seine Frau wirklich ernst macht oder ob dies nur ein Scherz ist. Nach dem Bestätigungs-Nicken seiner Frau lacht er und fällt ihr freudig um den Hals. Er gibt an, keine Worte für das Geschenk zu finden und fragt, womit er sich ein derartiges Erlebnis verdient hat.

Umfangreiches Programm in der Metropole

Die Reise ist bereits sehr detailliert durchgeplant. Ein fester Bestandteil des Programms ist der Besuch eines NBA-Spiels in der Basketball-Liga. Außerdem steht der Besuch des berühmten Musicals König der Löwen am Broadway auf der Liste. Diese kulturelle Veranstaltung stellt ein Highlight der Städtereise dar.

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Zusätzlich planen das Ehepaar einen Helikopterflug über die Skyline der Stadt. Der Anblick der Architektur aus der Luft ist Teil der Überraschung. Weiterhin stehen Besuche der Aussichtsplattform Top of the Rock sowie des 9/11 Memorial & Museum auf dem Programm. Diese Orte bieten einen einzigartigen Blick auf New York und erinnern an historische Ereignisse.

Ehemaliger Reiseplan wird verwirklicht

Pietro Lombardi hatte eine Reise in die Vereinigten Staaten lange auf seiner Wunschliste geführt. Eigentlich hatte er diese Trip-Plannung für das aktuelle Jahr vorgesehen. Aufgrund verschiedener Umstände wurde diese ursprüngliche Planung jedoch nicht realisiert. Der jetzige Ausritt von Laura Maria Rypa holt diesen verpassten Termin nun nach.

Ein offenes Thema war lange die Frage, ob die Reise als Paar oder mit den gemeinsamen Kindern stattfinden würde. Als Pietro diese Frage stellt, lächelt Laura nur und beendigt damit das Video-Format. Die endgültige Entscheidung über die Begleitung durch die Kinder bleibt vorerst ungesprochen oder wurde anders entschieden. Die Kernbotschaft bleibt die persönliche Überraschung für den Sänger.