Laufen: Geschichten von Transformation und innerer Stärke

Der Vienna City Marathon lockt nicht nur durch sportliche Herausforderung, sondern auch durch tiefgreifende persönliche Geschichten. Läufer teilen, wie der Sport ihr Leben verändert hat – sei es im Kampf gegen Sucht, nach Verlust oder zur Überwindung von Burnout.

Ich behaupte von mir, keine gute Läuferin zu sein. Das spüre ich jedes Mal, wenn ich zur U6 am Gürtelbogen hetze, die Stufen hinauf springe und dann schnaufend im überfüllten Waggon stehe, bemüht, meinen Sitznachbarn nicht anzuhauchen. Das ist schon ein wenig peinlich.

Ganz anders erging es den Menschen, die sich in der vergangenen Woche bei mir meldeten. Wir suchten für unsere aktuelle große Geschichte im Ressort Stadtleben Läuferinnen und Läufer, die am bevorstehenden Vienna City Marathon teilnehmen. Sie sollten uns erzählen, was das Laufen für sie bedeutet. Es ging uns nicht um Bestzeiten oder perfekte Trainingspläne, sondern darum, wie dieser Sport das Leben einiger Menschen verändert oder sogar verbessert hat. Und es scheint eine Fülle von persönlichen Geschichten zu geben.

Eine Teilnehmerin erzählte: Ich bin quasi schon in Laufschuhen aufgewachsen. Meine Mama lief oft schon um fünf Uhr morgens los. Sobald ich alt genug war, lief ich mit ihr. 2007 starteten wir gemeinsam beim Österreichischen Frauenlauf. Ich war unendlich stolz. Sie war immer mein Vorbild, auch wenn sie für mich, die lahme Schnecke, immer zu schnell war. Im Februar verstarb meine Mama völlig unerwartet. Sie war erst 57 Jahre alt, immer voller Energie und stets fröhlich. Als wir durch alte Fotos stöberten, um eines für ihre Parte auszuwählen, fand ich ein Bild von ihr nach ihrem ersten Halbmarathon im Jahr 2000. Darauf strahlt sie und hält ein Bier in der einen Hand. Die andere Hand versteckt sie hinter ihrem Rücken – ein weiteres Foto verrät den Grund: eine Zigarette, dieses Lausmädchen. Dieses Jahr laufe ich den Vienna City Halbmarathon für sie. Ihre Zeit von 1:44 Stunden werde ich nicht erreichen. Aber das ist egal. Beim Laufen fühle ich mich ihr nah.

Ein anderer Läufer berichtete von seinem Kampf gegen die Sucht: In meinen Zwanzigern begann ich mit Heroin. Rund zehn Jahre war ich abhängig. Immer wieder landete ich im Gefängnis, kam raus, kam wieder rein. Irgendwann war ich obdachlos. Schließlich landete ich bei der Suchthilfe. Um vom Heroin wegzukommen, nahm ich Substitution. Dazu begann ich Benzos zu nehmen, stark beruhigende Medikamente, und wurde süchtig. Eine am Morgen nach dem Aufwachen, kurz essen, dann schlief ich ein. So vergingen die Jahre. Gegen meine Depressionen nahm ich Antidepressiva. 2015 zerstörte Hepatitis meine Leber fast. Meine Ärztin erlaubte eine Therapie nur, wenn ich vorher einen Entzug machte. Das war schrecklich. Die Haut juckte, die Depressionen wurden schlimmer. Ich wollte wieder zu Tabletten greifen. Meine Ärztin sagte: Du machst jetzt Sport. Dann bin ich losgelaufen. Ich hustete wie ein Weltmeister. Auf dem Gehsteig sprach ich einen anderen Läufer an, der sehr professionell aussah. Wie machst du das, fragte ich ihn, wie motivierst du dich? Er antwortete: Halte ein paar Monate durch. Dann musst du dich nicht mehr motivieren, du wirst am Fenster stehen und laufen wollen. Er hatte Recht. Bei mir dauerte es ein halbes Jahr. Zehn Kilometer in einer Stunde schaffte ich in Höchstform. Durch das Laufen habe ich sogar die Antidepressiva abgesetzt und nehme nur noch die Substitution. Seit sechs Jahren arbeite ich und wurde letztes Jahr zum Vorarbeiter befördert. Und jetzt bin ich süchtig nach Laufen.

Ein weiterer Teilnehmer schilderte seinen Weg aus dem Burnout: Über zehn Jahre arbeitete ich so viel, dass ich beinahe ins Burnout rutschte. Ich konnte nicht mehr schlafen, meine Gedanken kreisten ständig und mein Blutdruck war viel zu hoch. An einem Abend im November 2018 stand ich auf der Waage. Sie zeigte 99,4 Kilo bei 1,83 Meter. Ich schaute in den Spiegel und dachte: So geht es nicht mehr weiter. Ich wollte mich wieder in meinem Körper wohlfühlen. In meiner Jugend lief ich in der Schule Sprints. Also zog ich meine alten Sportschuhe an. Sie passten und die Jogginghose war sowieso weit. Ich lief 100 Meter, dann brannten die Oberschenkel und ich war völlig außer Atem. Ich erinnere mich noch, wie meine Vermieterin mich mit mitleidigem Blick überholte. Doch ich wollte nicht so schnell aufgeben. Ich ging nachts laufen, immer in dunkler Jacke und mit schwarzer Kappe. Im Treppenhaus lauschte ich kurz, ob die Luft rein war und ich mich unbemerkt rausschleichen konnte, so peinlich fand ich meine ersten Laufversuche. Zu Hause belohnte ich mich mit einem Achterl Gemischten Satz. Fast zwei Jahre dauerte es, bis ich längere Strecken von etwa 10 Kilometern laufen konnte. Jetzt empfinde ich einen Kilometer als lockeres Aufwärmen und trainiere für den Marathon. Und ich merke: Ich bin wieder da.

Am kommenden Sonntag, dem 17. April, rennen fast 50.000 Läuferinnen und Läufer beim Vienna City Marathon mit. Wahrscheinlich hat jeder von ihnen mehr oder weniger einen Grund, warum er sich das antut. Es ist schön, einen Einblick in einige davon zu erhalten!

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