Lastwagen-Katastrophe in Ufer: Feuerwehr Alkoven beseitigt LKW-Umsturz

Ein umgestürzter Lastwagen in Ufer löste am 9. November 2026 Alarm bei der Feuerwehr Alkoven aus. Der Einsatz umfasste Ölbindemaßnahmen und eine komplexe Bergung des Fahrzeugs mit Seilwinden.

Am Montag, dem 9. November 2026, gegen 08.35 Uhr, alarmierte die Landeswarnzentrale in Linz die Freiwillige Feuerwehr Alkoven erneut wegen eines Personenrufempfänger-Alarms. Das Ereignis spielte sich in der Ortschaft Ufer ab, wo ein dreiachsiger Lastwagen vollständig umgestürzt war. Die alarmierten Einheiten bestanden aus dem Rüstlöschfahrzeug, einem Wechsellader mit Kran, einem Kleinlöschfahrzeug und einem Lastfahrzeug. Vor Ort in einer Seitenstraße bestätigte sich die Meldung der Leitstelle über die schwere Lage.

Ursache des Verkehrsunfalls

Der Fahrer des Lastwagens hatte versucht, eine voll beladene Schuttmulde mittels eines Hakengeräts auf sein Fahrzeug zu heben. Während dieses Vorgangs versagte die Tragfähigkeit der Fahrbahn, wodurch der Asphalt nachgab. Diese Instabilität führte dazu, dass die Mulde schräg stand und sich das Gewicht unvermittelt verlagerte. Durch die plötzliche Lastverschiebung verlor der LKW die Stabilität und kippte zur Seite. Der Fahrzeuglenker erlitt bei dem Vorfall nur leichte Verletzungen und wurde umgehend an den nachalarmierten Samariterbund Alkoven übergeben.

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Gefahrenabwehr und Ölbindung

Das Aufprallgewicht des umgestürzten Fahrzeugs verursachte Austritte verschiedener Betriebsflüssigkeiten auf der Straße. Um eine weitere Verschmutzung der Umgebung und insbesondere der angrenzenden Grünfläche zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte sofort Auffangbehälter ein. Diese Maßnahmen dienten der schnellen Eindämmung des auslaufenden Öls. Parallel dazu wurde die leere Schuttmulde, die seitlich am umgekippten Fahrzeug stand, mit dem Wechsellader aufgenommen. Sie wurde an einem sicheren Platz abgestellt, um die weiteren schweren Bergungsarbeiten nicht zu behindern.

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Komplexe Bergungsoperation

Die technische Bergung des Lastwagens erforderte einen hohen Aufwand an Spezialgeräten. Das Rüstlöschfahrzeug positionierte sich heckseitig des Gespanns und sicherte die Seilwinde. Der Wechsellader wartete in einer Seitenstraße auf, um seine Heckseilwinde für das Aufrichten des Fahrzeugs vorzubereiten. Ein kritischer Schritt war die Trennung der Hakenöse von der Schuttmulde. Da sich das Hakengerät des Lastwagens durch das Umstürzen verkeilt hatte, konnte die Verbindung nicht gelöst werden. Die Feuerwehr musste daher die Öse mit einem Trennschleifer durchtrennen, um den Weg für die Bergung freizumachen.

Abschluss des Einsatzes

Mit dem langsamen Anziehen der Seilwinden gelang es den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Alkoven, den Lastwagen kontrolliert aufzurichten und wieder auf die Räder zu stellen. Die anschließenden Arbeiten zur Endbergung und dem Abschlepptransport übernahmen dann die beteiligte Firma sowie ein spezialisiertes Unternehmen. Der Einsatz der Feuerwehr Alkoven, welcher die Nummer 3 seit den Mittagsstunden des Vortages war, dauerte bis zum 10.33 Uhr an. Die Straße wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder freigegeben, wobei keine weiteren Schäden oder Verletzungen zu verzeichnen waren.