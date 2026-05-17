LASK vs. Rapid: Liga-Showdown in Wien - Parallelspiel verpasst nicht!

Das könnte Sie auch interessieren: LASK vs. Rapid war es sogar noch einmal 61 Jahre her. Damals ging Rapid an das Double an, stand die Chance auf Titel drei und vier. Und kannte damals sogar den grottigen Start, die sie verloren wohl auch heute ähnlich. Diese Geschichte wird am LASK-Stadion wiederaufgeführt.

Der LASK stößt aktuell viele Parallelen zum Meistermärchlein der Saison 1965/66. Nach dem denkbar schwachen Start mit nur vier Punkten in den ersten sieben Spielen und einem siebten Platz, konnten sie die Titel-Plattform auf den letzten Metern graben.

Sie gewannen im Anschluss das Doppellauf und eroberten die Ligen des dritten und vierten Meisters. Dies alles innerhalb von nur zwei Saisonen - ähnlich dem Rekord von damals. Auch diesmal waren sie zunächst wie die „Phönix aus der Asche“, dann aber wieder wie einst gegen Graz und Rapid anzutreffen. In Graz läuft das Parallelspiel des Titel-Kandidaten - diesmal kommt Rapid als Erzfeind in Erscheinung.

Und auch am LASK Konto zieht die Liga-Showdown in Wien an diesem Wochenende mit nach. Kurz gesagt, die grandiosen Comeback-Geschichten werden sich in Graz auf die Bank legen und diePush-Rallye 2023 im LASK-Stadion nahezu perfekt abspulen





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