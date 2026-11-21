Der LASK gewinnt mit 2:1 beim TSV Hartberg, nutzt die gute Form für die Champions League und reagiert auf Rasenprobleme in Linz. Alle Details zum Spiel und den Konsequenzen.

Der LASK hat in der heimischen Fußball- Bundesliga den Siegesserie fortgesetzt und den TSV Hartberg mit 2:1 bezwungen. Dieser elfte Erfolg in Folge, gemessen an der aktuellen Pflichtspielsaison, stärkt das Selbstvertrauen der Linzer erheblich, kurz vor dem anspruchsvollen Champions-League-Gastspiel bei Bodö/Glimt. Durch den Sieg übernahm der LASK temporär den dritten Tabellenrang und distanzierte den Tabellenfünften TSV Hartberg auf Distanz.

Siegestour vor Champions-League-Herausforderung

Trainer Dietmar Kühbauer betonte nach dem Abpfiff die absolute Bedeutung dieses dreizehnten Ligaspiels für die Moral der Mannschaft. Während die favorisierten Top-Klubs wie der FC Bayern München oder Manchester City in ihren Wettbewerben punktenlos blieben, präsentierte sich LASK als konsequente Kraft. Kühbauer verwies darauf, dass die Bundesliga das tägliche Brot der Profis sei und man sich nicht auf den eigenen Lorbeeren ausruhen dürfe, obwohl viele Nationalspieler im Kader stehen.

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Die Torschützen des Tages waren Xavier Mbuyamba und Kasper Jörgensen. Mbuyamba sorgte mit einem sehenswerten Weitschuss für die Führung, während Jörgensen einen glücklichen Treffer zum 2:0 beisteuerte. Dieser Erfolg ist umso bemerkenswerter, da der Rückstand auf Tabellenführer SK Rapid Wien weiterhin bei acht Punkten liegt, der Abstand zum viertplatzierten Gegner jedoch auf acht Zähler angewachsen ist.

Rasenprobleme in Linz belasten Spieler und Trainer

Neben dem sportlichen Erfolg sorgte der Zustand des Sportplatzes Linz für erhebliche Kritik und Diskussionen. Sascha Horvath vom TSV Hartberg monierte, dass die Platzverhältnisse nicht meisterwürdig seien und die Spieler immer wieder ausrutschten. Auch im Länderspiel der ÖFB-Elf gegen Israel waren die mangelhaften Bedingungen bereits augenscheinlich geworden. Für die Athleten bedeuten die schlechten Bedingungen eine doppelte Belastung, die sich negativ auf die Beinmuskulatur auswirken kann.

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Dietmar Kühbauer verzichtete auf eine öffentliche Anklage, gab aber zu, dass die Situation nicht schön sei und man sich damit abfinden müsse. TSV-Trainer Markus Schopp hingegen zeigte sich nach einem 3:3-Unentschieden gegen Hartberg enttäuscht von den Rahmenbedingungen. Er meinte ironisch, dass es gegen Hartberg aktuell keine normalen Spiele mehr gebe, was die Objektivität der Leistungsbeurteilung erschwere. Die Effizienz beim TSV leidet unter diesen Umständen offensichtlich.

Vorbereitung auf Kunstrasen und Personalentscheidungen

Der Fokus der Linzer verschiebt sich nun rasch auf den nächsten Gang. Am Dienstag steht das Spiel bei Bodö/Glimt in Norwegen an, was einen kompletten Wechsel des Spielsystems bedeutet. Kühbauer warnte davor, dass der Kunstrasen einen anderen Bewegungsablauf erfordert und es sich um ein ganz anderes Spiel handele. Es bleibe keine Zeit für eine lange Umstellung, weshalb die Vorbereitung hochintensiv sein muss.

Auf Defensivpositionen musste LASK-Coach Kühbauer kurzfristig umstellen. Der Abwehrspieler Andres Andrade schied früh wegen starker Knöchelschmerzen aus und steht unter Verdacht auf eine schwerere Blessur. Als positiver Ausgleich steht Miguel Freckleton wieder zur Verfügung, der zuvor wegen Müdigkeit nach der Rückkehr vom Nationalteam pausiert hatte. Die Mannschaft soll mit breiter Brust in die Königsklasse fliegen, nachdem man im ersten Champions-League-Spiel noch zögerlich wirkte.

Ausblick auf Rückkehr in die Bundesliga

Die Hartberger haben eine Woche Zeit, um sich auf das nächste Pflichtspiel vorzubereiten. Am 29. November trifft die Mannschaft in Oberösterreich auf SKN St. Pölten. Markus Schopp hofft, die vier Spiele andauernde Siegesserie beenden und die erfolgreiche Bahn wiederfinden zu können. Er betonte, dass viele taktische Umsetzungen seinerseits sichtbar waren und der Abstand zu den Spitzenteams weniger groß ist, als oft angenommen.

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Für LASK bedeutet der 2:1-Sieg eine Bestätigung der eigenen Stärke unter erschwerten Bedingungen. Mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen in Europa und der heimischen Liga bleibt die Konzentration auf die nächsten Spiele erhalten. Die Leistung der Mannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit, war trotz mangelnder Effizienz im Abschluss beachtenswert und gibt Anlass für optimismus vor den kritischen Testspielen.