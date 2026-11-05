Nach Jahren der Instabilität unter Siegmund Gruber kehrt Didi Kühbauer zurück. Der LASK wird Meister, verdient Millionen in der Champions League und überwindet interne Krisen.

Der Linzer Athletic Sports Klub hat in einem Zeitraum von nur zwölf Monaten einen atemberaubenden Wandel von der abstiegsbedrohten Mannschaft zum österreichischen Fußballmeister vollzogen. Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, da der Klub vor weniger als einem Jahr noch Vorletzter war und tief im Chaos versank. Heute feiert der Verein nicht nur die Meisterschaft, sondern hat auch den Sprung in die Champions League geschafft und generiert durch internationale Erfolge erhebliche neue Einnahmen. Dieser Aufstieg macht den LASK zum führenden Aushängeschild des österreichischen Fußballs und hat das Team an die Spitze gebracht, wo es historisch gesehen immer hin wollte.

Rückkehr von Didi Kühbauer als Schlüsselfaktor

Die sportliche Wende wird maßgeblich auf die Rückkehr von Trainer Didi Kühbauer zurückgeführt, der zuvor aus dem Verein gewechselt war. Im Jahr 2023 war Kühbauer noch aufgrund von Differenzen in der Kaderplanung entlassen worden, wobei Vereinsboss Siegmund Gruber den Spieler Robert Žulj in einer zentraleren Rolle sehen wollte, während Kühbauer einen anderen sportlichen Fokus bevorzugte. Trotz dieser früheren Trennung brachte Kuhbauers erneute Tätigkeit als Trainer den gewünschten sportlichen Erfolg. Seine Ankunft stabilisierte das Team, obwohl der Klub zuvor unter zahlreichen Trainerwechseln und erheblichen Personalproblemen gelitten hatte. Kühbauer hat nun die Aufgabe übernommen, das Potenzial der Mannschaft zu entfalten und die Disziplin zurückzubringen, die für den Meistertitel unerlässlich ist.

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Die Kontroverse um Siegmund Gruber und die Vereinsführung

Vereinsbesitzer Siegmund Gruber bleibt eine zentrale, aber auch umstrittene Figur in der Geschichte des LASK. Er gilt als gefinkelter Unternehmer, der dem Klub vor zehn Jahrenhalf, aus der zweiten Liga zurück in die Bundesliga aufzusteigen. Seine Kernkompetenz liegt in der schnellen Vergrößerung von Unternehmen, wie am Beispiel seines Büromöbelherstellers Hali gezeigt wurde, den er 2008 übernahm, sanierte und 2018 wieder verkaufte. Gruber trieb die wirtschaftliche Entwicklung voran und sicherte sich politische Unterstützung für große Projekte. Allerdings wurde seine Alleinherrscher-Attitüde in der jüngeren Vergangenheit als Fluch für den Klub angesehen, da sie zu Streitereien mit Fans und sportlicher Planlosigkeit führte. Der einstige Funktionär Jürgen Werner, der für den sportlichen Erfolg zuständig war, verließ den Klub im Frühjahr 2021, woraufhin Gruber auch in die Rolle des Fußballmanagers schlüpfte.

Finanzierung der Raiffeisenarena und öffentliche Gelder

Ein wesentlicher Pfeiler der wirtschaftlichen Transformation des LASK ist die Eröffnung der Raiffeisenarena im Jahr 2023. Dieses moderne Stadion wurde maßgeblich mit 30 Millionen Euro vom Land Oberösterreich gefördert und stellt eine wichtige Infrastruktur für den Verein dar. Die finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand ist im Vergleich zu anderen Vereinen extrem hoch. In der Saison 2025/26 kassierte der LASK insgesamt 5,2 Millionen Euro an öffentlichen Geldern, was so viel ist wie bei keinem anderen Klub in der Bundesliga. Neben dem Land sind auch Energie AG, Linz AG und diverse andere öffentliche Geldgeber als Sponsoren aktiv. Diese massive finanzielle Basis ermöglichte es dem Verein, in die Bundesliga zurückzukehren und Infrastruktur zu investieren, doch ein erheblicher Teil dieses Kapitals wurde durch fehlerhafte sportliche Entscheidungen zunichtegemacht.

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Sportliche Instabilität und Trainerwechsel

Trotz der finanziellen Stärke litt der Verein unter extremer personeller Instabilität. In den letzten sechs Jahren kam es zu insgesamt zehn Trainerwechseln, was die sportliche Kontinuität stark behinderte. Auch Sportdirektoren schienen oft nur als Erfüllungsgehilfe der mächtigen Vereinsführung zu fungieren. Der Spielstil änderte sich häufig, und Kicker wurden teils wahllos gekauft, ohne dass ein klares konzeptionelles Gesamtbild entstand. Die Kader waren oft riesig, aber wenig harmonierend, was Trainer vor große Herausforderungen stellte. Der Versuch von Gruber, sich sportliche Fachkompetenz anzueignen und Interviews zur Spielweise zu geben, führte häufig zu Kritik. Das letzte große Beispiel für sportliche Fehleinschätzung war die Verpflichtung des deutschen Weltmeisters Jérôme Boateng im Jahr 2024. Boateng stand wegen eines Gerichtsverfahrens wegen Gewalt gegen seine Ex-Partnerin häufiger vor Gericht als auf dem Platz, was die Planlosigkeit unterstrich.

Internationale Erfolge in der Champions League

Nichtsdestotrotz hat sich der LASK auf dem Platz spektakulär rehabilitiert. In der Champions League hat das Team internationale Topklubs besiegt und sich einen Namen gemacht. Vor zwei Wochen wurde Sporting Lissabon geschlagen, und davor wurde Celtic Glasgow aus dem Stadion gefegt. Nach dem klaren 4:0-Sieg gegen den FC Bratislava am Dienstag ist der Einzug in die nächste Runde der Champions League durchaus realistisch. In solchen Momenten entsteht oft der Eindruck eines Heldenepos, doch beim LASK zeigt sich, dass solche Erfolge nicht immer einem langen, genialen Masterplan folgen müssen. Stattdessen ist es das Ergebnis einer kurzfristigen Stabilisierung und der Fähigkeit, die vorhandenen Ressourcen im entscheidenden Moment effizient zu nutzen. Der LASK ist damit zu einem Verein geworden, der sowohl finanziell als auch sportlich auf höchstem Niveau agiert.