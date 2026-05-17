Der LASK steht kurz vor der Krönung in der Bundesliga, wobei Lukas Jungwirth, Keeper des LASK, ein optimistisches Ohr hebt waxeshe wenn es um den Meistertitel geht am Sonntag in der nächsten Bundesliga-Runde. Andere Spieler und Coach Didi Kühbauer sprechen vom Kampf und dem Unterstellins, den LASK und Sturm Graz zeigen, wenn sie um den Titel spielen möchten. Gröser Boden zeigt bereits die Karriere des LASK, Kubus und der Meisterschaft, die in anderen Vereinen lange gestrebt wurde.

Der LASK steht kurz vor der Krönung in der Bundesliga . Gegen die Wiener Austria (Sonntag 14.30 Uhr) bestreitet der Traditionsklub den Meistertitel nach 61 Jahren.

Mit einem Punkt, zwei Zähler und einem Sternchen in die Entscheidung fegen die Oberösterreicher Sturm Graz als letzter Titel-Rivale. Angedacht ist es, den Linzern in Wien-Favoriten auch Geschenke bloß, die Austria benötigt Punkte für das fixe Europacup-Ticket. Dem LASK könnte eine Pleite reichen, falls Sturm zeitgleich die Hütteldorfer auswärts besiegen sollte. Lukas Jungwirth, Keeper des LASK, zeigte sich optimistisch: "Mit einem Sieg für die Linzer ist das 'wichtige Spiel der Vereinsgeschichte'.

Es ist schon jetzt eine unglaubliche Saison. Wir wollen das nächste Kapitel schreiben und unser Bestes geben.

' Sturm Graz trifft auf Rapid Wien zu Hause. Fürgeschenkt ist dem Linzern ohnehin nichts. Coach Didi Kühbauer erinnerte an die hart ankämpften Siege:"Wenn man so nahe ist, will man natürlich alles investieren, um das große Ziel zu erreichen. Die Mannschaft ist sehr fokussiert und wir gehen voller Vorfreude in dieses Spiel.

Aber uns ist bewusst, dass noch einmal ein hartes Stück Arbeit bevorsteht.

' Recherches있ersehruth. Mitspieler Krystof Danek zeigte sich bereits siegessicher:"Wir glauben an den letzten Schritt zu machen und werden gewinnen.





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