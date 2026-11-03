LASK Kantersieg, Laimer Traumtor, United Comeback

LASK schlägt Bratislava 4:0, Laimer trifft für Bayern und United dreht gegen Rom. Alle Champions-League-Ergebnisse im Detail.

Am Dienstagabend ereigneten sich in der UEFA Champions League außergewöhnliche Ergebnisse, die die Gruppe neu ordneten. Der LASK aus Linz erzielte gegen Slovan Bratislava einen historischen 4:0-Kantersieg vor 16.246 Fans. Gleichzeitig sorgte der FC Bayern München mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Atlético Madrid für Aufmerksamkeit.

LASK besiegt Bratislava mit historischem Erfolg

Der LASK sicherte sich den zweiten Saisongsieg in der Champions League und bleibt damit im Rennen um die K.o.-Phase. Kasper Jörgensen führte die Athletiker bereits in der 19. Minute per Kopfball in Führung. In der 37. Minute erhöhte der Däne durch einen präzisen Freistoß ins lange Eck auf 2:0.

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Noch vor der Pause stieß Robert Ljubicic das 3:0 nach, und Samuel Adeniran perfektionierte das Ergebnis vier Minuten nach der Halbzeit mit dem vierten Treffer. Mit diesem Sieg halten die Oberösterreicher bei sechs Punkten und rücken ins Mittelfeld der Ligaphase vor. Nur die besten 24 Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

Laimer trifft bei Bayern-Sieg gegen Atlético Madrid

Der FC Bayern München bezwang Atlético Madrid mit 2:0 und feierte seinen ersten Pflichtspielsieg auswärts gegen diesen Gegner. Youngster Lennart Karl nutzte einen Fehler im Spielaufbau der Spanier und führte in der 54. Minute auf. Die Partie wurde durch Konrad Laimer entschieden.

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Laimer hämmerte den Ball in der 74. Minute wuchtig unter die Latte und sorgte damit für den 2:0-Endstand. Dieser Erfolg war nach einem schwierigen Start in die Königsklasse essenziell, um die Position in der Tabelle zu stabilisieren. Die Münchner zeigten insbesondere in der zweiten Halbzeit Dominanz.

Manchester United dreht Spiel gegen AS Roma

Manchester United lieferte eine spektakuläre Aufholjagd gegen die AS Roma ab. Nach einem 0:2-Rückstand nach 17 Minuten drehte die Mannschaft das Spiel noch. Bruno Fernandes verkürzte in der 58. Minute per Elfmeter, ehe Matheus Cunha die Partie komplett wandelte.

Cunha erzielte in der 83. und 86. Minute jeweils ein Tor zum 3:2-Sieg. Kurioserweise wurde er in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, was jedoch keine Auswirkungen auf das Ergebnis hatte. Dieser Sieg ist wichtig für die Qualifikationsaussichten der Red Devils.

Weitere Ergebnisse: PSG, Barcelona und Inter siegen

Titelverteidiger Paris Saint-Germain zeigte gegen Villarreal eine dominante Leistung. Innerhalb von acht Minuten erzielten die Franzosen vier Treffer und führten zur Pause mit 4:0. Am Ende stand ein klarer 6:0-Sieg zu Buche.

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Auch der FC Barcelona und Inter Mailand feierten souveräne Erfolge. Barcelona besiegte Aston Villa dank eines frühen Treffers von Lamine Yamal und eines Doppelpacks von Raphinha mit 3:0. Inter setzte sich auswärts bei Feyenoord Rotterdam ebenfalls mit 3:0 durch und festigte damit seine Position in der Liga.