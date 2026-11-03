LASK gewinnt 4:0 gegen Slovan Bratislava in der Champions League

Der LASK Linz siegt klar 4:0 gegen Slovan Bratislava. Kasper Jörgensen trifft doppelt. Weitere Ergebnisse: PSG setzt Rekord, Bayern und Roma gewinnen.

Der LASK Linz hat am Dienstagabend in der Champions-League-Ligaphase einen klaren und deutlichen 4:0-Sieg gegen Slovan Bratislava errungen. Das Spiel im heimischen Stadion war geprägt von einer überlegenen Leistung der Oberösterreicher, die den ersten Treffer bereits in der 19. Minute erzielten und das Spiel damit frühzeitig entschieden. Kasper Jörgensen legte mit zwei Toren in den ersten 37 Minuten den Grundstein für den Erfolg, der den LASK auf Platz 19 der Tabelle vorrücken ließ.

Jörgensen dominiert die Offensive für den LASK

Kasper Jörgensen war der Schlüsselspieler des Tages, da er in der 19. und 37. Minute das Spielgeschehen maßgeblich bestimmte. Mit seiner Präzision sorgte er dafür, dass die Wiener Neustädter bereits zur Halbzeit mit einer komfortablen 2:0-Führung nach Hause gehen konnten. Seine zwei Treffer verdeutlichten die Offensive Überlegenheit des Teams von Dietmar Kühbauer in dieser Phase der Liga-Phase.

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Nach dem Doppelpack von Jörgensen erhöhten Robert Ljubicic in der 44. Minute und Samuel Adeniran in der 48. Minute den Vorsatz weiter auf vier Treffer. Der Kantersieg könnte noch höher ausgefallen sein, da Slovan Bratislava gegen die Struktur der Linzer Abwehr und den Druck der LASK-Angriffslinie kaum eine echte Gefahr darstellte. Die drei Punkte bedeuten für den Österreichischen Fußball-Meister, dass man die Aufstiegsränge in den Top 24 fest im Blick hat und nun 2,1 Millionen Euro an Preisgeldern auf das Konto des Vereins transferiert wurden.

VfB Stuttgart verliert in Istanbul gegen Galatasaray

Ein anderes Gesicht zeigte das Geschehen in der Türkei, wo der VfB Stuttgart bei Galatasaray Istanbul mit 0:2 (2:0 Halftime) unterlag. Für den 19-jährigen Yanik Spalt war das Spiel ein persönlicher Meilenstein, da er ab der 18. Minute sein Debüt in der Königsklasse feierte. Als ÖFB-U21-Nationalspieler stand er somit auf dem Platz, konnte den Sieg des VfB jedoch nicht verhindern.

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Der VfB Stuttgart sammelte nach der Niederlage sieben Punkte und liegt damit einen Punkt vor dem LASK. Die Stuttgarter kämpfen weiterhin in der Abstiegsrunde um die Vermeidung des Ausscheidens. Die Leistung in Istanbul reichte nicht aus, um die weiße Weste zu wahren, und verdeutlichte die Härte, mit der man in der Champions-League-Phase konfrontiert ist. Der Kontrast zum LASK, der in Linz triumphierte, ist dabei augenfällig.

PSG schlägt Rekord von Villarreal und Bayern siegt in Madrid

Auf der anderen Seite des Kontinents feierte Paris Saint-Germain eine beeindruckende Leistung bei Villarreal. Das Team um Trainer Luis Enrique setzte mit einem 6:0-Sieg einen neuen Rekord in der Champions-League-Geschichte. In den ersten 17 Minuten gelangen den Franzosen bereits vier Treffer, was noch nie zuvor in der Königsklasse passiert war. Der Titelverteidiger gewann damit sein viertes Spiel in Folge und zeigt sich in bester Verfassung.

Der FC Bayern München sicherte sich ebenfalls drei wichtige Punkte, indem man sich gegen Atletico Madrid mit 2:0 durchsetzte. Konrad Laimer traf als Rechtsverteidiger zum Führungstreffer und sorgte dafür, dass die Bayern weiterhin ohne Niederlage in der Ligaphase sind. Mit zwei Punkten Rückstand auf die Spitzenreiter bleibt der FCB im Rennen um die Top-8-Platzierung, die den direkten Einzug in die K.o.-Phase garantiert.

Manchester United dreht das Spiel gegen AS Roma

Ein weiteres spektakuläres Ereignis bot Old Trafford, wo Manchester United ein 0:2-Rückspiel gegen die AS Roma in einen 3:2-Erfolg verwandelte. Bruno Fernandes erzielte in der 58. Minute nach einem im zweiten Anlauf verwandelten Elfmeter den Anschlusstreffer. Matheus Cunha schoss dann in den Minuten 83 und 86 die folgenden Tore und sicherte den Sieg, obwohl er in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte sah.

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Der FC Barcelona gewann mit einem 3:0-Sieg gegen Aston Villa und ließ dabei die weiße Weste nicht reinlaufen. Dieser Sieg bedeutete Sieg Nummer drei für die Katalanen, ähnlich wie bei Sporting Lissabon, das Schachtar Donezk mit 1:0 bezwang. Die Tabelle zur Halbzeit der Ligaphase zeigt eine deutliche Hierarchie, wobei die Favoriten ihre Punkte sammelten und die Überraschungsmannschaften wie der LASK ebenfalls gut punkten konnten.

Ausblick: LASK reist nach Norwegen und trifft Real Madrid

Die nächste Station für den LASK ist am 24. November ein Auswärtsspiel gegen Bodö/Glimt in Norwegen. Dieser Termin ist entscheidend, um die Position in der Tabelle zu festigen. Anschließend warten weitere hochkarätige Begegnungen, darunter das Heimspiel gegen den FC Porto und das Auswärtsspiel bei Real Madrid. Diese Partien werden zeigen, ob der LASK den Anschluss an die europäischen Top-Teams halten kann.

Slovan Bratislava muss sich nach der knappen 0:4-Niederlage erneut mit einer enttäuschenden Leistung abfinden. Der slowakische Serienmeister hat in den letzten Jahren immer wieder Schwierigkeiten in Österreich gehabt, wie Beispiele von Rapid Wien (4:0 im Jahr 2018) und Sturm Graz (4:1 im Jahr 2024) zeigen. Für den LASK bleibt die Motivation hoch, die aktuelle Form aus Lissabon und Linz in die verbleibenden Spiele der Ligaphase mitzunehmen und die Qualifikation für die nächste Runde sicherzustellen.