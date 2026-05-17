LASK feiert Meistertriumph bei Wiener Austria, Adoptionsansuchen und Jubel

Der LASK feierte am Sonntagabend den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga. Nach einem 3:0-Erfolg bei der Wiener Austria feierten die Profis vor tausenden Fans. Meister Adi Horvath und Co. ließen sich von jubelnden Fans und einem Adoptionsansuchen begleiten.

Meisterbussis, Umarmungen, ein neu entdecktes 'Schatzi', ja sogar öffentlich ausgesprochene Adoptionsansuchen – und schlicht die ganz große Party: Der LASK ließ es nach dem Meisterstück bei der Wiener Austria richtig krachen.

'Das hättest du nicht gedacht, Schatzi, was? ', sagte Sky-Reporter Marko Stankovic. 'Ja, die gebotene journalistische Distanz war nicht eben augenscheinlich. ', fügte er später an.

Wobei Sky-Reporter Marko Stankovic sich der Liebkosung von LASK-Edelzangler Sascha Horvath kaum entziehen konnte. Letzterer nahm den Interviewer kumpelhaft in den Arm und jubelte im Interview: 'Es fühlt sich gut an, Meister zu sein.

' Horvath war schon 2013 im Meisterkader der Wiener Austria gestanden. Damals als 17-jähriger Jungspund. Und gemeinsam mit einem gewissen Marko Stankovic





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