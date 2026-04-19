LASK erkämpft Unentschieden gegen Tabellenführer Sturm Graz: Horvath & Co. vergeben Sieg

Im Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga trennen sich LASK und Sturm Graz 1:1. Sturm nutzt einen umstrittenen Elfmeter zur frühen Führung, doch der LASK dominiert die Partie und erzielt hochverdienten Ausgleich. Zahlreiche vergebene Chancen verhindern den Sieg für die Linzer.

Das Spitzenspiel der 27. Runde der österreichischen Fußball - Bundesliga am Sonntagabend brachte keine Veränderung an der Tabellenspitze. Sturm Graz trennte sich im Auswärtsspiel vom LASK mit einem durchaus glücklichen 1:1- Unentschieden und konnte somit seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Linz auf zwei Punkte ausbauen. Obwohl die Linzer, angeführt von Sascha Horvath, zahlreiche hochkarätige Torchancen vergaben, zeigten sie eine starke Leistung und dürfen mit breiter Brust zum Rückspiel am kommenden Mittwoch in Graz reisen.

Vor den Augen von 19.080 Zuschauern im ausverkauften Linzer Stadion ging Sturm Graz in der 10. Minute durch einen Elfmeter von Otar Kiteishvili in Führung. Die Entscheidung des Schiedsrichters Peter Altmann, der nach Videobeweis auf Strafstoß entschied, war umstritten. Ryan Fosso von Sturm hatte nach einem riskanten Annäherungsversuch von Ismaila Coulibaly im Strafraum den Kontakt angenommen. Kiteishvili verwandelte den Elfmeter eiskalt und erzielte sein 13. Saisontor. Dies war die glückliche Belohnung für eine starke Anfangsphase der Gäste, die hoch motiviert auf den Rasen gekommen waren. Der LASK fand jedoch danach besser ins Spiel und kam mit dem aggressiven Pressing der Grazer gut zurecht.

Erste Abschlüsse durch Kasper Jörgensen (19.) waren noch harmlos, doch kurz darauf zischte ein Seitfallzieher des Dänen von der Latte zurück ins Feld, nachdem Torhüter Daniil Chudjakow gegen Samuel Adeniran pariert hatte (20.). Während von Sturm danach offensiv wenig kam, übernahm der LASK zunehmend das Kommende. Lediglich das Glück und die Abschlussstärke ließen zu wünschen übrig. Besonders der siebenfache Saisontorschütze Adeniran ließ mehrere Gelegenheiten liegen. Ein Volley (31.) und ein Kopfball (45.+1) des US-Amerikaners verfehlten ihr Ziel, und bei der letzten Aktion der ersten Hälfte fehlten nur Zentimeter (45.+5). Auch Sasa Kalajdzic vergab eine gute Möglichkeit (39.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die Offensivbemühungen von Sturm Graz blieben weitgehend aus, während der LASK immer stärker auf den Ausgleich drängte. Modou Cisse (50.) und Kalajdzic (58.) verfehlten knapp das Tor, und nach gut einer Stunde traf Jörgensen am Fünfer erneut nur das Aluminium (64.). Schließlich war es Kalajdzic, der mit einem wuchtigen Kopfball den Bann brach und den hochverdienten Ausgleich erzielte. Der LASK blieb am Drücker und drängte auf den Siegtreffer.

George Bello traf ins Außennetz (71.), und Adeniran verzweifelte erneut an einer guten Chance (77.). Chudjakow parierte in höchster Not einen Schuss von Joao Tornich von der Linie (78.). In der Schlussphase erhöhten Jörgensen (85.) und Andrade (90.) lediglich die beeindruckende Schussbilanz der Linzer von 28 zu 4, konnten aber keinen Siegtreffer mehr erzielen. Insgesamt war es ein hart umkämpftes Spiel, bei dem der LASK trotz zahlreicher vergebener Chancen und einer insgesamt besseren Leistung ein Unentschieden gegen den Tabellenführer Sturm Graz erreichte





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Fußball Bundesliga Sturm Graz LASK Unentschieden

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