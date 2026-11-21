Der LASK Linz gewinnt das Spitzenspiel mit 2:1 gegen den TSV Hartberg. Tore von Mbuyamba und Jörgensen sichern den Sieg. Die Steirer verlieren erneut.

Der LASK Linz hat am Samstagabend in der 13. Runde der Bundesliga das wichtige Schlagerspiel gegen den TSV Hartberg für sich entschieden. Das Team sicherte sich durch ein Endresultat von 2:1 (2:1) den dreifachen Punktgewinn und baute damit seine Position an der Tabellenspitze weiter aus. Durch diesen Sieg liegt die Elf aus Oberösterreich nun bereits acht Zähler vor dem viertplatzierten TSV Hartberg.

LASK Linz führt nach Erfolgen von Mbuyamba und Jörgensen

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit, als die Linzer durch Tore von Xavier Mbuyamba in der 27. Minute und Kasper Jörgensen in der 34. Minute in Führung gingen. Diese beiden Treffer festigten den Vorsprung der Heimmannschaft nachhaltig. Mit diesem Erfolg fixierte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer den fünften Pflichtspielsieg in Folge für seine Mannschaft. Zudem verkürzte sich der Rückstand auf den Tabellenführer SK Rapid Wien zeitweise auf fünf Punkte.

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Trainer Kühbauer setzt auf neue Kombinationen und Stabilität

Trainer Dietmar Kühbauer hatte für dieses Crucial-Duell drei Personalwechsel gegenüber dem vorherigen 4:2-Sieg gegen die SV Ried vorgenommen. Kasper Jörgensen, Andres Andrade und Moses Usor durften von Beginn an starten. Andrade zog sich jedoch kurz nach Spielbeginn eine Verletzung zu und wurde durch Manoel Verhaeghe ersetzt. Diese Umstellung half dem LASK, die Initiative zu übernehmen, nachdem die Gäste in den ersten 20 Minuten mit einem mutigen Auftritt bedrohlich erschienen waren. Abschlüsse von Konstantin Schopp und Angelo Gattermayer der Hartberger blieben jedoch ohne Erfolg.

TSV Hartberg bleibt sieglos und verliert Kontinuität

Der TSV Hartberg musste nach vier Siegen in Folge nun wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen den LASK sind die Steirer seit dem 21. April 2024 ohne Sieg. Die einzige Trost der Gäste war der Anschlusstreffer durch Oliver Lukic in der 40. Minute. Der Torschützenlisten-Führende der Liga, Marco Hoffmann, blieb im gesamten Spiel ohne Torbeteiligung. Torwart Armin Pecsi hielt die Mannschaft noch im Spiel, scheiterte aber an den präzisen Ausführungen der Linzer Angreifer.

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Allianz Arena als Bühne vor Champions-League-Duell gegen Bodö/Glimt

Das Spiel fand vor 12.868 Zuschauern in der Allianz Arena statt und diente als Generalprobe für das anstehende Champions-League-Auswärtsspiel. Am Dienstag, dem 24. September, tritt der LASK um 18.45 Uhr gegen den norwegischen Verein Bodö/Glimt an. Die Partie auf Kunstrasen in Norwegen stellt eine neue Herausforderung dar. Die aktuelle Verfassung der Mannschaft nach dem Sieg über Hartberg wirkt vielversprechend für diese Aufgabe.

Statistische Bilanz und Ausblick auf die nächste Runde

Der LASK kontrollierte nach der Pause das Geschehen deutlich und schuf mehrere Torchancen. Paraden von Pecsi gegen Verhaeghe und Adeniran verhinderten weiteres Glück für die Linzer. Trotz einer hohen Anzahl an Torschüssen, darunter Kopfballtore und Freistöße, blieb die Quote hinter den Erwartungen zurück. Der eingewechselte Matthias Postl für den TSV sorgte kurz vor Schluss noch für eine Parade von Lukas Jungwirth. Der LASK bleibt damit ungeschlagen und fokussiert sich nun auf die internationale Bühne.