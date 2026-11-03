LASK besiegt Slovan Bratislava mit 4:0 und nähert sich Champions-League-Aufstieg

Der LASK gewinnt klar gegen Slovan Bratislava. Kasper Jörgensen trifft doppelt. Die Oberösterreicher sichern sich wichtige Punkte für die Ligaphase der Champions League.

Der LASK Linz hat in der Champions League einen deutlichen Erfolg erzielt, indem er Slovan Bratislava mit einem klaren 4:0-Sieg besiegte. Dieses Ergebnis markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zum Aufstieg in die nächste Runde des prestigeträchtigen europäischen Turniers. Das Spiel fand vor 16.246 Zuschauern in der Linzer Arena statt und wurde zu einem besonderen Abend für die Heimmannschaft.

Jörgensen dominiert mit Doppelpack

Kasper Jörgensen war der entscheidende Akteur für den LASK, da er bereits in der ersten Halbzeit zwei Tore erzielte. Seine erste Treffersicherung gelang ihm in der neunzehnten Minute per Kopf. Kurz darauf, in der dreiundsiebzigsten Minute, versenkte er einen starken Freistoß direkt in das lange Eck. Diese beiden Treffer legten das Fundament für den souveränen Sieg der österreichischen Meistermannschaft.

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Ljubicic und Adeniran verdoppeln Vorsprung

Die Führung der Linzer wurde nach der Pause noch weiter ausgebaut. Robert Ljubicic sorgte in der vierundvierzigsten Minute für das dritte Tor, indem er den Ball über die Linie stocherte. Nur vier Minuten später, in der achtundvierzigsten Minute, netzte Samuel Adeniran das vierte Tor. Ein wuchtiger Schuss ins lange Eck, bedient von Spielmacher Sascha Horvath, beendete die Torschützenliste für diesen Abend.

Historischer Vergleich und Tabellenstand

Mit diesem Sieg kratzt der LASK an der Marke des höchsten Champions-League-Siegs einer österreichischen Mannschaft. Im Jahr 2019 erreichte Red Bull Salzburg ein 6:2 gegen Genk. Der aktuelle Sieg bedeutet für die Oberösterreicher sechs gesammelte Punkte. Dadurch katapultieren sie sich ins Mittelfeld der aktuellen Ligaphase. Die Top-24-Teams schaffen den Aufstieg in die K.o.-Runde, während die besten acht Teams fest im Achtelfinale stehen.

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Taktische Aufstellung und Trainerentscheidungen

LASK-Trainer Ralf Kühbauer überraschte mit seiner Startaufstellung. Sasa Kalajdzic und Christoph Lang blieben zunächst auf der Bank. Stattdessen starteten Moses Usor und Samuel Adeniran sowie Robert Ljubicic in der Offensive. Bei Slovan Bratislava setzte Trainer Yaya Toure überraschend ÖFB-Legionär Kevin Wimmer in der Innenverteidigung ein. Die Gäste bauten früh eine Fünferkette auf, um dicht zu machen.

Gefährliche Konter und klare Chancenverwertung

Slovan Bratislava zeigte sich im Konter gefährlich. Stürmer Andraz Sporar verfehlte knapp (Minute 2) und Xavier Mbuyamba verhinderte eine Topchance durch ein rustikales, aber faires Tackling gegen Soleiman Camara. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Stahlstädter merklich zurück. Trotz weiterer Möglichkeiten, wie Latentreffern von Andres Andrade und Abprallern von Sasa Kalajdzic, reichte der klare Sieg für den LASK.

Ausblick: Nächste Gegner und Termine

Nach der Länderspielpause gastiert der LASK beim norwegischen Klub Bodø/Glimt am 24. November. Die weiteren Gegner in der Königsklasse sind bekannt. Fenerbahce Istanbul empfängt die Linzer am 9. Dezember zu Hause. Am 19. Januar steht Real Madrid als Auswärtsspiel an. Porto wird am 27. Januar zu Hause besucht. Slovan Bratislava bleibt abgeschlagen Letzter in der Tabelle.