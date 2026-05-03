Landwirtschaftskammer Niederösterreich verabschiedet Resolution zur Zukunft des Marktfruchtbaus

Die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich hat eine Resolution verabschiedet, die klare politische Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft fordert. Im Fokus stehen steigende Produktionskosten und sinkende Erlöse im Marktfruchtbau.

Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich hat in ihrer jüngsten Vollversammlung eine umfassende Resolution verabschiedet, die sich mit den aktuellen Herausforderungen der Branche auseinandersetzt. Mit 40 Landeskammerräten ist die Vollversammlung das höchste Entscheidungsgremium der Landwirtschaft in der Region.

Ein zentraler Schwerpunkt der Sitzung lag auf der wirtschaftlichen Situation im Marktfruchtbau, wo steigende Produktionskosten für Energie, Dünger und Pflanzenschutzmittel auf sinkende Erlöse bei wichtigen Ackerkulturen treffen. Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager betonte die Dringlichkeit politischer Maßnahmen: „Deshalb braucht es jetzt klare politische Rahmenbedingungen und eine konsequente Umsetzung der Zukunftsstrategie Marktfruchtbau.

“ Neben der wirtschaftlichen Lage wurden auch weitere Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Rolle der Landwirtschaft in der regionalen Wertschöpfungskette diskutiert. Die Kammer forderte unter anderem eine stärkere Unterstützung für die Umstellung auf ökologische Anbaumethoden sowie eine bessere Infrastruktur für den Absatz regionaler Produkte. Vizepräsidentin Andrea Wagner unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Landwirtschaft: „Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Herausforderungen der Zukunft meistern.

“ Die Resolution der Vollversammlung richtet sich an die Landesregierung und fordert konkrete Schritte zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der niederösterreichischen Landwirtschaft. Dazu gehören unter anderem die Förderung von Innovationen, die Stärkung der Direktvermarktung und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Branche. Kammerdirektor Franz Raab verwies auf die Bedeutung der Landwirtschaft für die regionale Identität und Wirtschaftskraft: „Die Landwirtschaft ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein wichtiger Teil unserer Kultur und Lebensweise.

“ Die Kammer kündigte an, die Umsetzung der Resolution eng zu begleiten und regelmäßig mit den zuständigen Stellen zu beraten





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