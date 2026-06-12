Landtag: Gemeindehilfspaket soll Gemeinden im Sommer zusätzliches Geld bringen

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hat ein Gemeindehilfspaket angekündigt, das in der Landtagssitzung im Juli beschlossen werden soll. Das Paket soll den Gemeinden zusätzliches Geld bringen, um ihre Zwischenfinanzierungen zu unterstützen.

In der Landtag ssitzung am Donnerstag wurde das von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) angekündigte Gemeindehilfspaket per Initiativantrag eingebracht. Beschlossen werden soll es in der Landtag ssitzung im Juli.

Zusätzliches Geld für die Gemeinden gibt es damit im Sommer. Oberneukirchens Bürgermeister Josef Rathgeb sitzt für die VP seit mehr als zehn Jahren im Landtag. Für ihn ist das Paket "das richtige Signal zur richtigen Zeit". Für seine Gemeinde erwartet er aus diesem - wie im Vorjahr - 129.000 Euro.

Damit könne er kleine Reparaturarbeiten, die sich in der Härteausgleichsgemeinde heuer nicht ausgegangen wären, doch beauftragen. Die Mittel gäben Sicherheit auch fürs Budgetieren fürs nächste Jahr. Wie berichtet, werden 50 Millionen Euro auf die 438 Gemeinden im Land nach Einwohnerzahl und Finanzkraft aufgeteilt. Anders als in den Vorjahren gibt es dieses Mal zehn Millionen Euro zusätzlich.

Diese sollen jenen Gemeinden zugutekommen, die für größere Projekte Zwischenfinanzierungen aus eigener Kraft stemmen müssen. Das hat folgenden Hintergrund: Für Schulmodernisierungen, Krabbelstuben, Kindergartenausbauten oder Sportstätten gibt es Geld vom Land und Bund. Üblicherweise ist die Vorgangsweise so: Sobald die Investitionszuschüsse vom Land zugesagt werden, können die Baumaßnahmen starten. Die ersten Raten vom Land kommen aber mit Verzögerung.

Das ist nicht ungewöhnlich. Diese Phase müssen die Gemeinden zwischenfinanzieren. Beispiel Kirchdorf: Dort wird die Volks- und Mittelschule im Bestand um 40 Millionen Euro umgebaut. Die Bauarbeiten dauern von 2025 bis 2029.

Finanziert wird das mit Mitteln des Landes Oberösterreich, das teilweise Bundesmittel weiterreicht, der größere Teil kommt aus Landesmitteln sowie einigen Gemeinden, weil Kirchdorf hier eine zentrale Funktion übernimmt. Wenn wir 2027 die erste Rate vom Land erhalten, dann wird schon zwei Jahre an dem Projekt gearbeitet, schildert SP-Bürgermeister Martin Ringhofer. Er hat ausgerechnet: Die Zwischenfinanzierung kostet 2,5 Millionen Euro.

Allein dieses Einzelprojekt zeigt die Problematik: Für die Unterstützung der Gemeinden bei den Zwischenfinanzierungen sind im ganzen Bundesland zehn Millionen Euro vorgesehen. Gemeindebund-Präsident Christian Mader, auch er sitzt für die VP im Landtag, sagt daher: Die zusätzlichen Mittel sind ein Zeichen des guten Willens. Die Problematik der teuren Zwischenfinanzierungen könne das Gemeindepaket aber nicht lösen.

Denn neben den Mitteln aus dem Bedarfszuweisungstopf (der entlastet wird) kommt ein größerer Teil der Landeszuschüsse für Investitionen aus den Fachressorts, für diesen Teil gibt es keine Unterstützung bei der Zwischenfinanzierung. Dabei geht es dort um richtig viel Geld. Allein aus dem Bildungsressort sind den Gemeinden für für Schulbauten 560 Millionen Euro an Mitfinanzierung versprochen. Hier gibt es die ersten Raten ab 2029, bestätigt man im Büro von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP).

Die Mittel aus den Bedarfszuweisungen des Gemeinderessorts kommen - wie angesprochen - mit kürzerer Verzögerung. Noch viel längere Wartezeiten gibt es aber auf Geld für Kindergartenprojekte. Hier sind Zusagen um 237 Millionen Euro erfolgt, die ersten Raten werden aber erst 2037 (! ) ausbezahlt.

Die Erklärung: Um den Kindergartenausbau voranzutreiben, hat es zwischen 2023 und 2025 zusätzliche 15 Prozent für die Gemeinden gegeben. Das hat deren Eigenfinanzierungsanteil spürbar gedrückt, entsprechend groß war die Nachfrage. 182 Projekte wurden eingereicht, mehr als 200 Millionen Euro werden allein dafür fällig. Das hat den Topf binnen kürzester Zeit über ein Jahrzehnt ausgetrocknet. Der für die SP-Gemeinden zuständige Landesrat Martin Winkler nennt die in den vergangenen Jahren stark zugenommene Problematik der Zwischenfinanzierungen ein "Bankenförderpaket".

Pikant ist in dem Zusammenhang, dass Winkler am Dienstag in einer gemeinsamen Medieninformation mit Stelzer die Einmalhilfe für die Kommunen als Sofortmaßnahme befürwortet hat. Auf dem Initiativantrag, der tags darauf in den Landtag eingebracht wurde, fehlte die Unterschrift von ihm - er habe sich ja nicht inhaltlich einbringen können, so die Erklärung auf Nachfrage





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