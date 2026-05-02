Lando Norris dominiert in Miami – Albon bestraft: Formel-1-Sprint mit Überraschungen

Lando Norris sichert sich die Pole Position in Miami, während Alexander Albon nachträglich bestraft wird. Die Formel 1 zeigt wieder einmal, wie spannend und kontrovers der Sport sein kann.

Eines ist unbestritten: Lando Norris , der Star von McLaren und Formel-1-Weltmeister, macht mit einer beeindruckenden Rückkehr auf sich aufmerksam. Der Brite sicherte sich die Pole Position für den Sprint der Formel 1 auf dem Kurs rund um das Stadion der Miami Dolphins und ließ dabei WM-Leader Andrea Kimi Antonelli sowie seinen Teamkollegen Oscar Piastri hinter sich.

Die beiden Aston Martins von Fernando Alonso und Lance Stroll konnten hingegen keine ausreichend schnelle Rundenzeit erzielen, um sich für den Sprint zu qualifizieren. Der Rennstall musste daraufhin eine Ausnahmegenehmigung für die Starterlaubnis beantragen – ein in der Formel 1 üblicher Vorgang. Kurios wurde es jedoch nach dem Sprint-Qualifying. Die Rennkommissare verhängten nachträglich eine Rückversetzung gegen Williams-Pilot Alexander Albon.

Der hatte sich eigentlich auf Platz 14 qualifiziert, muss den Sprint am Samstagabend jedoch von Rang 19 aus starten. Diese Entscheidung wurde erst zwei Stunden nach Ende des Qualifyings getroffen. Albon hatte in der ersten Qualifying-Sektion in Kurve sechs die Strecke mit allen vier Reifen innen verlassen, wodurch er sich auf Platz 16 vorgeschoben und Racing-Bulls-Fahrer Liam Lawson aus den Top-16 verdrängt hatte. Williams-Pilot Albon stieg somit in den zweiten Qualifying-Abschnitt auf – zu Unrecht, wie sich später herausstellte.

Leidtragender war Lawson, der aufgrund der verspäteten Reaktion der Rennkommissare nicht am zweiten Qualifying-Abschnitt teilnehmen konnte. Zwar rückt der Neuseeländer nun um einen Platz auf, doch dies ist nur ein schwacher Trost. Das zweite Red-Bull-Team hatte zwar damit gerechnet, dass Albons Runde gestrichen werden könnte, doch Lawson saß minutenlang in seinem Boliden und hoffte vergeblich auf eine Teilnahme.

„Ich kann nicht verstehen, wie so etwas möglich ist“, ärgerte sich Lawson. Albons Tracklimit-Verstoß blieb wohl deshalb unentdeckt, weil der Vorfall an einer ungewöhnlichen Stelle auftrat. Die Situation zeigt einmal mehr, wie wichtig präzise Entscheidungen in der Formel 1 sind, besonders wenn es um die Fairness gegenüber den Fahrern geht. Die Diskussionen um die nachträgliche Strafe und die Auswirkungen auf das Rennen werden die Teams und Fans sicherlich noch länger beschäftigen.

Die Formel 1 bleibt auch in Miami ein Spektakel voller Überraschungen und Kontroversen





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