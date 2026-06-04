Landesverwaltungsgericht Vorarlberg hebt Waffenverbot gegen ehemaligen FC-Dornbirn-Funktionär auf

Das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg hat ein gegen einen ehemaligen Funktionär des FC Dornbirn verhängtes Waffenverbot aufgehoben. Der Fall war bereits strafrechtlich mit einer Diversion abgeschlossen worden.

Das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg hat ein gegen einen ehemaligen Funktionär des FC Dornbirn verhängtes Waffenverbot aufgehoben. Damit endet auch das letzte offene Verfahren rund um einen Vorfall, der im Jahr 2024 für erhebliche Diskussionen beim Traditionsverein gesorgt hatte.

Bereits zuvor war der Fall strafrechtlich mit einer Diversion abgeschlossen worden. Wie zuerst der ORF berichtete, hat das Landesverwaltungsgericht nun auch das von der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn verhängte Waffenverbot aufgehoben. Nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichts rechtfertigt nicht jeder Verstoß gegen waffenrechtliche Bestimmungen automatisch ein Waffenverbot. Dafür müssten konkrete Tatsachen vorliegen, die darauf schließen lassen, dass Waffen künftig missbräuchlich verwendet werden könnten.

Im vorliegenden Fall seien diese Voraussetzungen nicht gegeben. Das Gericht berücksichtigte unter anderem, dass die Waffe zum Zeitpunkt des Vorfalls ungeladen gewesen sei und der Mann bislang nicht wegen anderer Verstöße gegen das Waffenrecht aufgefallen sei. Auch eine frühere Verlässlichkeitsprüfung habe keine Beanstandungen ergeben. Der damalige Funktionär hatte im Jahr 2024 das Vereinslokal des FC Dornbirn mit einer Schusswaffe betreten.

Laut den Feststellungen des Gerichts trug er die Waffe zunächst verdeckt am Körper und legte sie später sichtbar auf den Tresen. Nicht nachgewiesen werden konnte hingegen, dass er Spielerinnen bedroht habe. Das Gericht verwies auf erhebliche Widersprüche in den Zeugenaussagen. Eine Anklage wegen gefährlicher Drohung wurde daher nicht erhoben.

Wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz musste sich der Mann dennoch verantworten. Das Verfahren wurde diversionell erledigt, zudem leistete er eine Geldzahlung in Höhe von 2.000 Euro





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