Landesverwaltungsgericht Steiermark senkt Bußgeld bei nachts bellendem Hund auf 150 Euro

Das LVwG Steiermark hat ein Bußgeld bei lärmendem Nachthund herabgesetzt. Die ursprüngliche Strafe der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz von 200 Euro wurde auf 150 Euro reduziert, da eine Ermahnung ausreicht.

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat in einer aktuellen Entscheidung die rechtlichen Maßstäbe für Lärmbelästigungen durch Haustiere in Wohngebieten präzisiert. Ein Hundehalter hatte gegen die gegen ihn verhängte Geldbuße Einspruch erhoben, nachdem sein Tier zwischen ein und zwei Uhr nachts stark gebellt hatte. Das Gericht entschied nun zugunsten des Halters und milderte die vom Verwaltungsamt auferlegte Strafe deutlich ab.

Rechtliche Grundlagen für Hundehaltung in Wohngebieten

Wer einen Hund in einer Wohngegend hält, muss entweder die erforderliche Zeit für deren Betreuung selbst aufbringen oder zumindest eine geeignete Aufsichtsperson bestellen , erklärte das Gericht in seiner Begründung. Diese klare Prämisse bildet den Kern der rechtlichen Verantwortung. Ein Hundehalter habe es zu verantworten, wenn der Hund in seiner Abwesenheit durch fortgesetztes Gebell in der Nacht Lärm erregte. Damit werde eine Intensität erreicht, die das Schlafbedürfnis der Nachbarn erheblich beeinträchtige. Das Landesverwaltungsgericht Steiermark stellte in seiner Entscheidung unter dem Aktenzeichen LVwG 30.18-639/2026-4 fest, dass dem Tierhalter ein Verweis zusteht, aber keine schwerwiegende Sanktion nötig ist.

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Urteil der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz und Rechtsmittel

Zunächst hatte die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz den Vorfall mit einer Geldbuße geahndet. Das Verwaltungsorgan verhängte eine Summe von 200 Euro Buße. Hinzu kamen 20 Euro als Beitrag zum Verwaltungstrafverfahren. Der Hundehalter klagte gegen diese Entscheidung und betonte, dass eine einfache Ermahnung völlig ausreiche. Er führte an, dass eine Geldstrafe in diesem konkreten Fall nicht angemessen sei, obwohl sein Tier die Nachbarn zwischen ein und 2:30 Uhr nachts durch ständiges Gebellen wachhielt. Der Rechtsstreit endete vor dem Landesverwaltungsgericht Steiermark, das die Angelegenheit auf den Prüfstand stellte.

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Herabsetzung des Bußgeldes und Verfahrenskosten

In einer Abwägung der Umstände milderte das Landesverwaltungsgericht Steiermark die vom Verwaltungsgerichtshof zuvor festgelegte Geldstrafe auf 150 Euro herab. Zusätzlich wurden die Verfahrenskosten auf 15 Euro reduziert. Die Richter argumentierten, dass diese angepasste Summe ausreiche, um den Halter von weiteren strafbaren Handlungen derselben Art abzuhalten. Das Gericht erachtete die ursprünglich geforderte höhere Strafe als überzogen für den vorliegenden Verstoß. Die Milderung spiegelt die Auffassung wider, dass der Verweis auf die Pflichten als Tierhalter in einer Wohngegend bereits genügt, um künftige Ruhestörungen zu verhindern.

Konsequenzen für Tierhalter und Nachbarschaft

Diese Entscheidung sendet ein klares Signal an alle Hundebesitzer in österreichischen Wohngebieten. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Tiere nachts keine störende Lärmentwicklung verursachen. Alternativ muss eine geeignete Aufsichtsperson bestellt werden, die für das Wohl und die Disziplin des Tieres sorgt. Die Entscheidung des LVwG Steiermark bestätigt zwar die Notwendigkeit des Lärmschutzes, verlangt aber kein exzessives Bußgeld bei erstmaligen oder weniger gravierenden Vorfällen. Die Nachbarn bleiben im Schutz ihres Schlafbedürfnisses, doch die Sanktion muss im angemessenen Verhältnis zum Vergehen stehen. Der Fall unterstreicht die Bedeutung einer differenzierten rechtlichen Beurteilung bei Konflikten zwischen Tierhaltungsinteressen und dem Recht auf Erholung in Wohnvierteln.