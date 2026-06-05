Landesrat Gantner: Kein dauerhafter Lebensraum für den Wolf in Vorarlberg

Landesrat Christian Gantner (ÖVP) hat in der Sendung 'Vorarlberg LIVE' seine Positionen zu Wolf, Biber, TBC, Agrarförderungen und Sparplänen dargelegt. Er betont, dass der Wolf in Vorarlberg keinen dauerhaften Lebensraum haben soll, und kündigt eine neue Biberverordnung vor der Sommerpause an. Auch zur TBC-Situation, den EU-Agrarförderungen sowie zur Zukunft der Aquamühle-Küche und des neuen Schlachthofs äußert er sich.

Landesrat Christian Gantner (ÖVP) hat in der Sendung "Vorarlberg LIVE" klare Positionen zu mehreren aktuellen Themen bezogen. Der Wolf soll in Vorarlberg keinen dauerhaften Lebensraum erhalten, sagte Gantner.

Die aktuelle Wolfsverordnung für den sogenannten Hohenemser Wolf läuft Ende des Monats aus, und das Tier wurde bislang nicht gefunden. In Vorarlberg gehe man derzeit vor allem von durchziehenden Wölfen aus, ein Rudel gebe es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht. Gantner betonte, dass niemand den Wolf ausrotten wolle, aber Vorarlberg sei zu eng für eine dauerhafte Wolfspräsenz. Die Alpwirtschaft, der Tourismus und andere Nutzungen würden sich damit kaum vertragen.

Er verteidigte die Möglichkeit einer präventiven Entnahme, wenn eine unmittelbare Gefährdung für Menschen oder Weidetiere bestehe. Für ihn stehe die Alpwirtschaft im Mittelpunkt: Es sei nicht der Wolf in Gefahr, sondern tatsächlich die Alpwirtschaft. Auch beim Biber sieht Gantner dringenden Handlungsbedarf. Seit 2006 habe sich die Population auf rund 400 Tiere entwickelt, was zunehmend zu Problemen auf landwirtschaftlichen Flächen, an Dämmen, im Hochwasserschutz und im Siedlungsgebiet führt.

Noch vor der Sommerpause soll eine neue Biberverordnung präsentiert werden. Geplant ist eine Kaskade: zuerst Vergrämung, dann falls nötig auch Entnahmen, die pro Bezirk begrenzt werden sollen. Gantner betonte, dass er keinen Bürokratietiger schaffen wolle. Zur TBC-Situation erklärte er, dass Vorarlberg besonders genau hinschaue.

Rund 13.000 Nutztiere und 900 Stück Rotwild seien untersucht worden, besonders betroffen sei der nördliche Landesteil. Die Bewältigung könne nur gemeinsam mit Jagd, Grundbesitz, Landwirtschaft und Behörden gelingen. Wildtierfütterungen will Gantner nicht vorschnell abschaffen, da ohne Fütterung Wildschäden und in den ersten Jahren verhungernde Tiere drohten. Eine wildökologische Raumplanung, begleitet von der BOKU, soll Antworten liefern.

In der Landwirtschaft müsse ebenfalls gespart werden, so Gantner. Zuerst solle aber bei Strukturen angesetzt werden: bei der Landwirtschaftskammer, in der Landesabteilung und bei Verbänden. Gelder, die direkt bei Bäuerinnen und Bauern ankommen, wolle man zuletzt angreifen. Bei den EU-Agrarförderungen warnte Gantner vor einem Aufgehen der Gemeinsamen Agrarpolitik in einem größeren Single-Fonds.

Landwirtschaftspolitik sei auch Sicherheitspolitik, mit Blick auf Ernährung und Energie. Zur Aquamühle-Küche auf dem Messeareal sagte Gantner, seine Information sei, dass es dort ab Ende 2028 zeitlich nicht mehr möglich sei. Nach anderslautenden Aussagen werde man das aber besprechen. Wichtig sei, dass regionale und gesunde Verpflegung für Kinder weiter möglich bleibe.

Beim neuen Schlachthof zeigte sich Gantner optimistisch: Die Gebäudehülle stehe bereits, die Eröffnung solle jedenfalls noch im Sommer stattfinden. Für die regionale Fleischproduktion sei diese Infrastruktur entscheidend. Zum Schluss wurde es persönlich: Sein Lieblingstier sei die Kuh, und der tägliche Gang in den Stall sei für ihn mein tägliches Yoga





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