Landesklinikum Lilienfeld erwägt Parkgebühren - Widerstand von Politik und Personal

Das Landesklinikum Lilienfeld plant Parkgebühren, die zu politischem Widerstand und einer Online-Petition der SPÖ führen. Die Initiative soll die Nutzung der Parkplätze verbessern und die Pläne eines dritten Vorstandspostens der LGA entkräften.

Am Landesklinikum Lilienfeld in Niederösterreich plant die NÖ Landesgesundheitsagentur, Parkgebühren einzuführen, um die Parkplätze besser zu nutzen und die Erhaltung der Fläche zu sichern. Diese Ankündigung löste in der Region sofort heftige Kritik aus, insbesondere von Seiten des SPÖ-Bezirksvorsitzenden und Bundesrates Christian Fischer sowie des Krankenhauspersonals.

So funktioniert die geplante Parkraumbewirtschaftung

Die NÖ Landesgesundheitsagentur gibt an, dass die Gebühren vor allem der besseren Nutzung der vorhandenen Stellplätze dienen sollen. Das Ziel ist sowohl, die Parkplatzsituation am Haus zu verbessern, als auch finanzielle Mittel für die weitere Entwicklung der Parkflächen zu generieren. Details zu den genauen Kosten und zu Sonderregelungen für Beschäftigte bleiben jedoch unklar, bis ein konkretes Umsetzungskonzept vorliegt.

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Bernhard Schindlecker, der die Pressekoordination des Klinikums leitet, betonte, dass ein Zeitplan noch nicht feststeht und die Pläne sich noch in der Ausarbeitung befinden. Das Klinikum verspricht, die Mitarbeiter rechtzeitig und transparent zu informieren, sobald nähere Details vorliegen.

Politisches Gegenwind und Petition gegen die Gebühren

Christian Fischer sieht die angekündigten Parkgebühren als inakzeptabel an. Er weist darauf hin, dass die Mitarbeiter des Krankenhauses in der ländlichen Region stark auf ihr Auto angewiesen sind, weil die öffentlichen Verkehrsanbindungen schlecht sind. Fischer kritisiert die geplante Gebühr als zusätzliche finanzielle Belastung, die zu einem bereits teuren Alltag beitragen würde.

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Die SPÖ-Bezirksorganisation Lilienfeld hat eine Online-Petition gestartet, die auf Facebook mit dem Slogan "Parkplatzgebühren beim Krankenhaus Lilienfeld? Nicht mit uns!" fördert. Die Petitionsbewegung betont, dass die Gebühren besonders die Beschäftigten des Krankenhauses belasten würden, die bereits für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sorgen.

Reaktionen des Krankenhauspersonals und der Politik

Primar Wolfgang Reiner berichtet, dass das Pflege- und Ärztliche Personal den Eindruck hat, die Gebühren würden allen Betroffenen zusätzliche Belastungen darstellen. Karl Weber, ÖVP-Bundesrat, äußerte sich ebenfalls gegen zusätzliche Kosten für die Beschäftigten und kritisierte gleichzeitig die SPÖ-Haltung zur Gesundheitspolitik.

Ein zusätzlicher Kritikpunkt betrifft die geplante Besetzung eines dritten Vorstandspostens bei der NÖ Landesgesundheitsagentur. Während dafür ein Jahresgehalt von rund 340.000 Euro kolportiert wird, müssten laut Kritik Krankenhausbeschäftigte und Patienten für das Parken bezahlen. Die LGA weist diesen Vergleich zurück und betont, dass es keinen sachlichen Zusammenhang zwischen der Parkgebühren Einführung und der Vorstandspostensuche gebe.

Ausblick: Umsetzung und weitere Entwicklungen

Bisher gibt es keinen festgelegten Einführungstermin für die Parkgebühren. Sobald ein Umsetzungskonzept vorliegt, sei angekündigt, dass die Mitarbeiter des Landeskliniums rechtzeitig und transparent informiert werden. Die Patienten und Besucher des Krankenhauses werden ebenfalls über die neuen Regelungen in Kenntnis gesetzt, sollten sie betroffen sein. Die Kritik aus der SPÖ und dem Personal sowie die Debatte um die Vorstandspostensuche werden den Prozess in der Region weiterhin begleiten.