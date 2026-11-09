Landeshauptleutekonferenz Mellau 2026: Föderalismuskrise und Forderungen an den Bund

Bei der Landeshauptleutekonferenz in Mellau forderten die Landeschefs am 06. November 2026 mehr Finanzierung und Kompetenzen für die Länder.

Bei der jüngsten Zusammenkunft der Landeshauptleute in Mellau stand die fundamentale Spannung zwischen den österreichischen Ländern und dem Zentralstaat im Mittelpunkt der Debatte. Die neun Landeschefs nutzten die Gelegenheit, um dem Bund eine klare Ansage zu machen: Er habe dringend die notwendigen Reformen umzusetzen und die damit verbundenen Kosten zu tragen. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gehörten zu den prominentesten Vertretern, die diese Position vertraten.

Kritik an der ineffizienten Bundesstruktur

Die Veranstaltung in Mellau bestätigte erneut die Einschätzung, dass das aktuelle System des Föderalismus in Österreich nicht mehr zeitgemäß ist. Die Landeschefs kritisierten scharf, dass der Bund sich oft nicht in die Angelegenheiten der Länder einmischen wolle, gleichzeitig aber dessen Gelder einfordere. Markus Wallner betonte, dass die Hausaufgaben des Bundes längst auf dem Tisch lägen und jetzt endlich erledigt werden müssten. Die Länder hätten zahlreiche Vorschläge bereits vorgelegt, doch sei eine Umsetzung neuer Aufgaben und Standards ohne gesicherte Finanzierung durch den Bund nicht akzeptabel.

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Konkrete Forderungen an die Bundesregierung

Die Liste der Forderungen an den Bund war umfangreich und betraf mehrere Schlüsselbereiche der Daseinsvorsorge. So wurde die schnelle Beschließung der Wehrdienstreform gefordert, ebenso wie die Etablierung einer klaren Kraftwerksstrategie. Besonders wichtig war den Ländern auch der Abbau von Bürokratie, da diese als erheblicher Hemmschuh für die wirtschaftliche Entwicklung angesehen wird. Zudem wurde die Sicherung der Antibiotika-Produktion im Tiroler Kundl als vordringliches Anliegen genannt, um die regionale Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Neben den strukturellen Fragen ging es auch um die finanzielle Fairness bei bestehenden Systemen. Die Länder forderten eine faire Beteiligung an den Mehreinnahmen aus der Spitalfinanzierung, da sie den Großteil der Versorgungskosten tragen. Ein weiterer kritischer Punkt war die Drohnenabwehr. Anton Mattle (ÖVP) verwies darauf, dass der Bund seiner Verantwortung umfassend nachkommen und die damit verbundenen Kosten allein tragen müsse, da diese Aufgabe nicht in die überregionalen Versorgungspläne der Länder passe.

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Spannungen zwischen regionaler Identität und Zentralismus

Die Konferenz verdeutlichte auch die ideologischen Differenzen zwischen den Regierenden der Länder und den politischen Akteuren in der Bundespolitik. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle stellte die neue Tirol-Mitgliedschaft vor und betonte dabei die Priorität der Heimatregion. Er argumentierte, dass die Länder besser wüssten, was sie wirklich brauchten, als es die Beamten in den Bundesministerien je könnten. Diese Haltung führte zu der Schlussfolgerung, dass Reformen, die nicht die regionalen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen, zum Scheitern verurteilt sind.

Die sogenannte Föderalismusreform, die anfangs als historischer Meilenstein verkauft wurde, hat sich laut den Landeschefs als nichtig erwiesen. Von einer historischen Neuordnung der Zuständigkeiten sei man Lichtjahre entfernt. Stattdessen habe sich in Österreich die schlechteste Form des Föderalismus etabliert, bei der die rechtlich nicht verankerte Landeshauptleutekonferenz zu einem informellen Machtfaktor aufgestiegen ist. Dies spricht für ein systemisches Versagen der politischen Struktur.

Zukunft des Föderalismus und institutionelle Lösungen

Rechnungshof-Präsidentin Maria Leeb, die die Sitzung begleitete, deutete an, dass die Zuständigkeiten neu besprochen werden müssten. Ihr Ziel war es, dass jeder Akteur in seinem Aufgabenbereich Dinge umsetzen kann, ohne ständige Zurufe oder Blockaden zu erfahren. Die heutige Situation, in der der Bund als Wunsch- und Finanzierungsholding für die Länder fungiert, wird als kontraproduktiv bewertet. Die Landeschefs werfen dem Bund vor, jedes halbe Jahr in dieser informellen Runde neue Forderungen in eine Box zu werfen, ohne dass konkrete Ergebnisse entstehen.

Als mögliche Lösungen wurden zwei extreme Pfade diskutiert. Zum einen müsste man die Kompetenzen der Länder stark ausbauen, was jedoch die Pflicht zur Selbstfinanzierung dieser Kompetenzen zur Folge hätte. Zum anderen könnte man einen starken Zentralstaat etablieren, in dem sich jeder klar auf seine definierte Rolle konzentriert. Der aktuelle Hybridzustand, in dem der Bund finanziert, aber nicht entscheidet, während die Länder entscheiden, aber nicht finanzieren, führt laut den Teilnehmern dazu, dass in Österreich nie etwas weitergehen wird. Die Landeshauptleutekonferenz vom 06. November 2026 diente somit weniger dem konstruktiven Austausch, sondern mehr der Artikulation einer tiefen Unzufriedenheit mit dem bestehenden Governance-Modell.