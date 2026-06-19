Landeshauptleute konferieren in Tirol über Reformpartnerschaft mit Bund

Die Landeshauptleute haben sich in Tirol getroffen, um über die Reformpartnerschaft mit dem Bund zu diskutieren. Dabei ging es um Themen wie Gesundheit und Bildung. Die Länder fordern eine stärkere Miteinbeziehung in Verhandlungen auf Bundesebene und wollen zusätzliche Kompetenzen in der Bildung.

Das Vorabendprogramm hatte Symbolcharakter: Ausgerechnet auf einer Baustelle trafen sich am Donnerstag die Landeshauptleute zum Auftakt ihrer halbjährigen Konferenz. Gastgeber Anton Mattle (ÖVP) zeigte seinen Kollegen den Baufortschritt des Brenner Basistunnels: Das große Tiroler Prestigeprojekt, das 2032 fertig sein soll, vier Jahre später als ursprünglich geplant.

Mit dabei: Der frühere langjährige Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der von seinen Kollegen gebührend verabschiedet wurde. Nicht mit dabei: Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ), der noch gesundheitlich angeschlagen ist. Und auch nicht dabei: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der nach der letzten LH-Konferenz moniert hatte, dass dort mehr gegessen und getrunken als gearbeitet werde - was bei den Landeshauptleuten nicht gut ankam.

Auf der Agenda steht diesmal ein Thema, das die Tendenz hat, genau so zur Dauerbaustelle zu werden, wie jene am Brenner: Die Reformpartnerschaft mit dem Bund, die zu Weichenstellungen in zentralen Bereichen wie der Gesundheit und der Bildung führen soll. Da gibt es noch ziemliche Auffassungsunterschiede zwischen Bund und Ländern, aber auch unter den Ländern selbst. Letzteres sollte bei der LH-Konferenz in Tirol ausgeräumt werden, um ab dem Sommer mit einer geeinten Position mit dem Bund verhandeln zu können.

Erste Ergebnisse soll es ja schon heuer geben, so das ehrgeizige Ziel. Ist die Übung gelungen? Mattle trat am Freitagmittag vor die Medien und präsentierte ein Ergebnis, das doch noch vieles offen lässt. Man habe eine Verhandlungslinie erarbeitet, ohne uns mit dieser Linie einzuzementieren, so der Tiroler Landeshauptmann.

Das gilt auch für das derzeit kontroversiellste Thema, die Gesundheitsversorgung. Da waren die Ländervorstellungen bisher durchaus unterschiedlich. Etwas den Boden aufbereitet haben dürften im Vorfeld aber die Gesundheitslandesräte, die sich auf eine gemeinsame Position einigten und etwa die Zusammenführung von Finanzierung und Verantwortung forderten. Eine endgültige Position dürften die Landesräte aber noch nicht erarbeitet haben.

Mattle sagte, man wolle das Papier der Gesundheitsreferenten miteinbeziehen. Man habe das Positionspapier jedenfalls zur Kenntnis genommen. Die Gesundheitsreferenten forderten unter anderem die Zusammenführung von Finanzierung und Verantwortung, eine gemeinsame Risikotragung, eine solidarische Finanzierung des medizinischen Fortschritts oder eine verbindliche Patientenlenkung. Neu ist in dem Papier, dass die Länder die Verantwortung für die niedergelassenen Fachärzte wollen und dafür Geld einfordern.

Es gibt aber auch noch ein zweites großes Thema, die Bildung. Da wollen die Länder offenbar zusätzliche Kompetenzen. Denn man bekenne sich dazu, das gesamte pädagogische und auch weiteres schulisches Personal im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung einheitlich zu steuern, so Mattle. Die Bildung sollte im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung gestaltet und die Bildungsdirektionen damit in die Landesverwaltung eingegliedert werden.

Derzeit sind diese gemischten Bund/Länder-Behörden. Bei der Elementarpädagogik stehe man für österreichweit gleiche Standards. Man brauche dafür aber eine geordnete Finanzierung: Wer Standards definiert, muss für die finanziellen Ressourcen sorgen, richtete der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz der Bundesregierung aus. Insgesamt forderten die Bundesländer eine stärkere Miteinbeziehung in Verhandlungen auf Bundesebene - insbesondere EU-Gesetze betreffend.

Zuerst sollte stets hinterfragt werden, ob nicht eine nationale Lösung ausreiche, sagte Mattle. Zudem sollte man sich an Mindeststandards orientieren und kein Gold-Plating betreiben





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