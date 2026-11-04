Landesgericht Klagenfurt: Prozess gegen 24-Jährigen wegen Vergewaltigung und Nötigung

Ein 24-Jähriger aus Klagenfurt muss sich vor Gericht für schwere Vorwürfe verantworten. Zwei Jugendliche schildern Gewalt, Drogenzwang und Todesdrohungen in einer Wohnung.

Zwei junge Frauen im Alter von fünfzehn und sechzehn Jahren haben am Montag vor dem Landesgericht Klagenfurt ihre traumatischen Erlebnisse geschildert. Der angeklagte 24-jährige Mann steht wegen schwerer Delikte wie Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Nötigung unter Anklage. Die Aussagen der Opfer zeichnen ein Bild einer Nacht voller Angst und physischer Gewalt, die sich in der Wohnung des Angeklagten ereignet haben soll.

Detailierte Schilderung der Gewalttaten

Die 15-jährige Klägerin berichtete, dass sie die Beziehung zu dem 24-Jährigen bereits Anfang April beendet hatte. Am 21. April soll er sie jedoch unter Androhung von Todesdrohungen gegen ihre Familie und Freunde in seine Wohnung gelockt haben. Dort habe er sie gezwungen, Drogen zu konsumieren, indem er ihren Kopf hielt und sie dazu brachte, Lines über die Nase zu ziehen. Das Mädchen bezeichnete den Mann im Gerichtssaal als Psychopathen und sagte aus, dass er drei Stunden lang über sie hergefallen sei und sie sich verzweifelt gewehrt habe. Sie betonte, dass er kein Nein akzeptiere.

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Nachdem es ihr gelungen war, ihre Freundin zu verständigen, indem sie vorgab, sich übergeben zu müssen, kam auch die 16-Jährige zur Wohnung. Auch sie soll in die Gewalt des Angeklagten geraten sein. Dieser habe ihre Freundin geschlagen, beide festgehalten und gedroht, ein Küchenmesser zu holen. Die Rettung erfolgte schließlich durch die Großmutter des Angeklagten, die ebenfalls in der Wohnung weilte. Da sie kein Deutsch spricht, versuchten die Mädchen, ihr durch Blickkontakt und Handzeichen Hilfe zu signalisieren. Die Oma alarmierte daraufhin die Polizei, welche den 24-Jährigen festnahm.

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Ablehnung der Vorwürfe durch den Angeklagten

Der aus Klagenfurt stammende Mann wies sämtliche Anschuldigungen entschieden zurück. Er behauptete vor Gericht, alle Handlungen seien einvernehmlich erfolgt. Auf die Frage nach dem jungen Alter der Opfer erklärte er, er habe angenommen, die 15-Jährige sei 22 Jahre alt. Zudem gab er an, das Mädchen habe ihn um Drogen angebettelt. Nach seiner Darstellung erschien die 16-Jährige mit einem Messer, um ihm Geld und Drogen zu rauben. Auch die Polizei habe er laut eigenen Angaben auf Bitte hin kontaktiert, nicht die Opfer.

Ob die Großmutter tatsächlich den entscheidenden Notruf abgesetzt hat, konnte am Montag nicht geklärt werden. Als wichtige Zeugin geladen, erschien sie nicht vor Gericht. Daher wurde der Prozess vertagt, da eine Klärung dieser zentralen Tatsachenfrage ausblieb. Ein Urteil steht daher noch aus. Gemäß der gesetzlichen Unschuldsvermutung gilt der Angeklagte bis zum rechtskräftigen Urteil als unschuldig. Der 24-Jährige ist bereits achtfach vorbestraft und verbüßt derzeit eine zweijährige Haftstrafe wegen gefährlicher Drohung.