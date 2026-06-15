Länder fordern gemeinsame Finanzierung und mehr Gestaltungsmacht in der Gesundheitsreform

Die Gesundheitsreferenten der österreichischen Bundesländer haben bei einer Konferenz am Grundlsee ein gemeinsames Positionspapier zur Gesundheitsreform verabschiedet. Darin fordern sie eine starke Bündelung von finanzieller Verantwortung und Kompetenzen bei den Ländern, etwa bei der Organisation des niedergelassenen Facharztbereichs und der Spitalsfinanzierung. Das Papier dient als Grundlage für die Landeshauptleute-Konferenz und den Dialog mit dem Bund.

Bei einer außerordentlichen Konferenz der Gesundheitsreferenten der österreich ischen Bundesländer am Grundlsee wurde ein gemeinsames Positionspapier zur geplanten Gesundheitsreform erarbeitet. Das Treffen, an dem Vertreter aller Bundesländer teilnahmen, diente der Abstimmung vor der anstehenden Landeshauptleute-Konferenz in Tirol und dem anschließenden Reformdialog mit der Bundesregierung.

Im Mittelpunkt des Papiers steht die Forderung nach einer Bündelung von finanzieller Verantwortung und Gestaltungsmacht bei den Ländern. Konkret wird verlangt, dass Bund und Sozialversicherung künftig nicht mehr nur pauschale, sondern sich an den tatsächlichen Kosten der öffentlichen Krankenhäuser beteiligen. Gleichzeitig möchten die Länder die organisatorische Verantwortung für den gesamten stationären und ambulanten Bereich, also auch für die Fachärzte im niedergelassenen Sektor, übernehmen, vorausgesetzt die Finanzierung wird gemeinsam getragen.

Die Primärversorgung durch Haus-, Kinder- und Frauenärzte soll jedoch weiterhin in der Hoheit der Sozialversicherung bleiben. Таким образом, argumentieren die Länder, würden Fehlanreize verringert, die bisher dazu führen, dass aus Sicht der Kassen stationäre Behandlungen oft günstiger sind als ambulante.

Zudem fordern sie, dass kritische Infrastruktur wie Vorhalteleistungen und eine Pandemiereserve gemeinschaftlich abgesichert werden. Zur Finanzierung hochpreisiger Therapien und Medikamente schlagen sie einen Bund-Länder-Sozialversicherungs-Innovationsfonds vor. Das Papier enthält auch Sofortmaßnahmen, etwa zur besseren Patientenlenkung, die konsensfähig erscheinen. Bemerkenswert ist, welche Themen nicht vorkommen: konkrete Pläne zur Schließung oder Umwandlung von Spitälern in Ärztezentren fehlen gänzlich





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