Lamborghini unveils the Fenomeno Roadster, a limited-edition open-top supercar with 1080 PS and aerodynamic innovations

Lamborghini has unveiled the Fenomeno Roadster, a limited-edition open-top supercar with 1080 PS and aerodynamic innovations. The new model is part of Lamborghini's tradition of creating exclusive, limited-run models, following the Reventón Roadster. The Roadster features an electric V12-hybrid powertrain and is designed to deliver maximum performance without a roof.

Lamborghini hat es wieder getan und einen Supersportwagen oben ohne gebaut. Der neue Fenomeno Roadster sprintet in nur 2,4 Sekunden auf Tempo 100. Automobili Lamborghini präsentiert das neueste Few-Off-Modell – den spektakulären Fenomeno Roadster .

Nur 15 Stück des offenen Supersportwagens sollen gebaut werden. Mit 1080 PS ist er gleichzeitig der stärkste offene Lamborghini aller Zeiten. Der neue Roadster wurde im Rahmen der zweiten Ausgabe der Lamborghini Arena enthüllt und setzt die exklusive Tradition extremer Kleinserienmodelle fort, die einst mit dem Reventón Roadster begann. Unter der futuristischen Karosserie arbeitet erstmals ein elektrifizierter V12-Hybridantrieb.

Der 6,5-Liter-Saugmotor wird von drei Elektromotoren unterstützt und liefert gemeinsam unglaubliche 1080 PS Systemleistung. Damit sprintet der Fenomeno Roadster in nur 2,4 Sekunden auf Tempo 100. Lamborghini beschreibt den Fenomeno Roadster als 'sammelwürdiges Meisterwerk'. Die extrem limitierte Auflage richtet sich an eine kleine Gruppe besonders exklusiver Kunden.

Dieser exklusive Roadster verkörpert unsere Markenwerte in ihrer reinsten Form, erklärt Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann. Optisch wirkt der Fenomeno wie ein Fahrzeug aus der Zukunft. Scharfe Linien, riesige Lufteinlässe und die ultraflache Silhouette dominieren das Erscheinungsbild. Besonders auffällig: Der offene Supersportwagen wurde aerodynamisch komplett neu entwickelt, um auch ohne Dach maximale Performance zu liefern.

Ein spezieller Spoiler an der Windschutzscheibe lenkt den Luftstrom gezielt über das Cockpit. Die Überrollbügel wurden elegant in die Karosserie integriert und gehen nahtlos in die markanten Speedster-Höcker hinter den Sitzen über. Auch innen setzt Lamborghini auf maximale Dramatik. Carbon, Alcantara, Leder und rote Kontrastnähte dominieren das Cockpit.

Das Bedienkonzept orientiert sich an der Luftfahrt – inklusive spezieller Schalter und digitaler Anzeigen im Hexagon-Design. Lamborghini nennt die Philosophie dahinter 'Feel like a pilot'. Der Fenomeno Roadster verfügt über ein Carbon-Monocoque, Carbon-Keramik-Bremsen und speziell entwickelte Bridgestone-Hochleistungsreifen. Manuell einstellbare Renn-Stoßdämpfer sollen sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke maximale Performance garantieren.

Die Lackierung in 'Blu Cepheus' erinnert laut Lamborghini an historische Roadster der Marke. Rote Akzente sollen gleichzeitig die Farben der Heimatstadt Bologna widerspiegeln. Mit nur 15 Exemplaren dürfte der Fenomeno Roadster schon jetzt eines der exklusivsten Autos der Welt sein – und für die meisten wohl tatsächlich nur ein Traum auf vier Rädern bleiben





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lamborghini Fenomeno Roadster Open-Top Supercar Aerodynamic Innovations Electric V12-Hybrid Powertrain Carbon-Monocoque Carbon-Keramik-Bremsen Specialized Bridgestone-High-Performance Tires Manually Adjustable Racing Dampers Exclusive Customers Limited Edition Aerodynamic Design Carbon Interior Hexagonal Cockpit Design Red Accents Homage To Historical Lamborghini Roadsters Bologna Colors

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Xabi Alonso und Chelsea: Deal vor dem Abschluss!Xabi Alonso soll zugestimmt haben, nächster Trainer des FC Chelsea zu werden! Der englische Top-Klub arbeitet an einer Verkündung in den nächsten ...

Read more »

Elias Havel droht Leipzig: Schalke 04 Favorit für Top-StürmerElias Havel is close to leaving TSV Hartberg in the summer as Schalke 04 is currently the favorite for his acquisition. Havel embarks on the next stage of his career, while TSV Hartberg prepares for a record transfer.

Read more »

Kein Dementi! Sensation um Neuer rückt immer näherDas wäre ein absoluter Paukenschlag: Die Rückkehr von Super-Goalie Manuel Neuer ins deutsche Nationalteam rückt offenbar immer näher!

Read more »

Pflege am Limit: „Der Laden würde zusammenbrechen“Immer mehr Stress, immer weniger Zeit für Menschen: Pflegekräfte schlagen Alarm. Beim „Tag der Pflege“ machten Gewerkschaften in Bregenz auf die ...

Read more »

Na brumm! 500-PS-BMW war 36 Dezibel zu lautHöllenlärm in Wien: Bei einer Schwerpunktaktion stoppte die Polizei einen BMW M4, der mit 500 PS um 36 Dezibel zu laut unterwegs war.

Read more »

Illegale Treffen: PS-Fans „flüchten“ über GrenzenWährend sich die Autofans in Kärnten friedlich zeigten, kam es bei illegalen Aktionen in Slowenien und Italien zu gefährlichen Fahrmanövern. Die ...

Read more »