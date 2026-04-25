Bayern-Star Konrad Laimer lobt David Alaba in höchsten Tönen und erklärt ihn zum größten österreichischen Fußballspieler. Er betont Alabas Erfahrung, Führungsqualitäten und historische Erfolge mit dem Nationalteam.

Österreich blickt auf eine reiche Fußball tradition zurück, die eine Vielzahl herausragender Spieler hervorgebracht hat. Die Frage nach dem größten österreichischen Fußball er aller Zeiten ist jedoch Gegenstand intensiver Debatten unter Fans und Experten.

Namen wie Herbert Prohaska, Hans Krankl, Andreas Herzog und Toni Polster werden regelmäßig genannt, da sie das österreichische Nationalteam über Jahre hinweg maßgeblich geprägt und unvergessliche Momente beschert haben. Doch während die Meinungen auseinandergehen, scheint Bayern Münchens Konrad Laimer eine klare Antwort auf diese Frage zu haben. Für ihn steht außer Frage, dass David Alaba der größte österreichische Fußballspieler ist, den das Land je gesehen hat.

Laimer begründet seine Wahl mit Alabas außergewöhnlicher Erfahrung, sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon. Er betont, dass Alaba eine immense Bereicherung für das Nationalteam darstellt und jeden einzelnen Spieler besser macht. Seine Führungsqualitäten, seine Professionalität und seine Fähigkeit, das Team zu motivieren, sind für Laimer unersetzlich. Alaba spielt derzeit bei Real Madrid, wo sein Vertrag am Ende der laufenden Saison ausläuft.

Trotz seiner ungewissen Zukunft beim spanischen Hauptstadtklub ist er weiterhin ein unverzichtbarer Leistungsträger für das österreichische Nationalteam, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Die Qualifikation für dieses Turnier stellt einen historischen Erfolg für Österreich dar, da das Team erstmals seit 28 Jahren wieder an einer WM-Endrunde teilnimmt. Laimer unterstreicht, dass Alabas Erfolge auf Vereinsebene, gepaart mit seiner Fähigkeit, das Nationalteam zu großen Erfolgen zu führen, ihn unbestritten zum größten österreichischen Spieler machen.

Alaba hat nicht nur das Team zur EM-Endrunde geführt, sondern auch die WM-Qualifikation geschafft – eine Leistung, die zuvor keinem anderen österreichischen Spieler gelang. Er ist somit ein Pionier und ein Vorbild für zukünftige Generationen von Fußballern. Neben Alaba zählen auch Konrad Laimer selbst, Marcel Sabitzer und Marko Arnautovic zu den Leistungsträgern des österreichischen Nationalteams. Laimer äußert sich optimistisch hinsichtlich der Chancen des Teams bei der Weltmeisterschaft, räumt aber gleichzeitig ein, dass die Gruppe alles andere als einfach sein wird.

Er verweist auf die Erfahrungen aus der Europameisterschaft, wo das Team ebenfalls mit schwierigen Gegnern konfrontiert war. Laimer betont die Bedeutung des Teamgeists und die Fähigkeit, als Einheit zu spielen, um gegen jeden Gegner bestehen zu können. Er ist überzeugt, dass das Team das Potenzial hat, bei der Weltmeisterschaft für eine große Überraschung zu sorgen, auch wenn es nicht als Favorit ins Turnier geht.

Die Begeisterung im Team ist groß, und die Spieler sind hochmotiviert, alles zu geben, um erfolgreich zu sein. Laimer betont, dass das Team sich intensiv auf die Herausforderungen vorbereitet und bereit ist, die notwendigen Leistungen zu erbringen, um in der Gruppe zu bestehen und möglicherweise auch weiterzukommen. Er sieht die Weltmeisterschaft als eine besondere Chance für das österreichische Nationalteam, sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren und die Fans zu begeistern





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