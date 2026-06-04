Lagree - Der neue Trend im Fitness-Universum

Lagree ist das neueste Ding aus Hollywood. Michelle Obama soll es bereits tun, auch Kim und Khloé Kardashian sind wohl treue Fans, und Jennifer Aniston schwört angeblich schon länger darauf. Der Megaformer ähnelt einem auf dem Rücken liegenden Insekt und soll die Muskeln brennen und den Puls steigen. Lagree gesellt sich zu einer ganzen Reihe neuer Fitnesstrends, wie Hyrox und High-Intensity-Workouts.

Kaum haben sich Fitness begeisterte auf ein Workout geeinigt, naht bereits der nächste Trend . Lagree ist das neueste Ding aus Hollywood. Michelle Obama soll es bereits tun, auch Kim und Khloé Kardashian sind wohl treue Fans, und Jennifer Aniston schwört angeblich schon länger darauf: Lagree ist der neueste Trend im Workout-Universum.

Wer eben noch auf dem Pilates-Reformer schwitzte, könnte das bald schon auf dem Megaformer tun. Mit dem Movehaus in der Berggasse hat Wien jüngst sogar ein eigenes Lagree-Studio bekommen, spezialisiert auf das Ganzkörpertraining. Ob "Ugly Shoes", Gorp-Core oder Iced Matcha Latte: Valerie Zehethofer widmet sich in ihrer Kolumne Hypes, Trends und Gegenwartsphänomenen und erklärt, was in der Welt des Lifestyle gerade "Das Ding" ist.

Ein wenig erinnert der Megaformer an ein auf dem Rücken liegendes Insekt, sein Erfinder Sébastian Lagree stammt ursprünglich aus Frankreich und wanderte in den späten 1990er-Jahren nach Los Angeles aus, um als Schauspieler durchzustarten. Letztlich aber wurde Lagree Fitnesstrainer, ein recht häufiger Plot-Twist im großen Hollywoodtraum. Der Körperkult ist in Kalifornien schließlich ebenso groß wie die Filmindustrie.

Der ambitionierte Franzose sollte dennoch zu Berühmheit gelangen: Denn Sébastian Lagree stellte fest, dass viele seiner Kunden und Kundinnen nach dem beliebten Pilates-Workout noch zu einem intensiveren Krafttraining gingen und machte sich daran, eine eigene Methode samt Fitnessgerät zu entwickeln, das Kraft und Ausdauer auf gelenkschonende Art kombiniert. Er gab seiner Kreation den Namen Lagree. Lagree-Übungen werden extrem langsam und kontrolliert ausgeführt.

"Time and Tension" ist die Bezeichnung für diesen Bewegungsansatz. Durch den kontinuierlichen Widerstand auf dem Megaformer sollen die Muskeln brennen und der Puls steigen.

"Pilates auf Steroiden" nennen Kennerinnen das Workout. Das klingt doch mal vielversprechend. Und wo Pilates auf Haltung und vor allem die Kräftung der tiefen Muskulatur setzt, soll Lagree den Körper zusätzlich gezielt auspowern und die Fettverbrennung ankurbeln. Lagree gesellt sich somit zu einer ganzen Reihe neuer Fitnesstrends.

Neben dem bekannten Reformer-Pilates stehen Hyrox - eine Art Zirkeltraining mit Laufeinheiten und Kraftübungen - und High-Intensity-Workouts wie Spinning aktuell hoch im Kurs. Müde von immer mehr Bewegungskonzepten und Fitnesstempeln, immer neuen Angeboten und Versprechen scheinen Fitnesswillige offensichtlich nicht zu werden. Im Gegenteil: Entschleunigende Yoga- und Mindfulness-Konzepte kommen dem Zeitgeist zunehmend abhanden. Eingefleischte Yogis wird es freuen, dass "ihr" Sport nun kein Hype mehr ist.

Muskeln und ein langer Atem sind dieser Tage gefragt. Und das eventuell nicht nur im Gym





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