Lagerhalle in Niederösterreich brennt mehrere Stunden unentdeckt

Ein Feuer auf einem Bauhof in Niederösterreich ging mehrere Stunden unentdeckt an und wurde mit erheblichem Personal und Zeitaufwand ausgebombardiert. Industriepark: Große Alarmierung für Lagerhalle in Niederösterreich

Durch den "Fenstertag" hatte sich niemand auf dem Areal in Niederösterreich aufgehalten: Aus diesem Grund blieb ein Feuer am Freitag auf einem Bauhof länger unentdeckt.

Es wurde Großalarm gegeben, trotzdem war die Halle nicht mehr zu retten. Knapp 200 (! ) Florianis konnten aber Gebäude in der Umgebung schützen. Kurz vor 15.00 Uhr wurde am Freitag im Bezirk Tulln die Feuerwehr alarmiert.

Eine Lagerhalle in Freundorf, einer Katastralgemeinde von Judenau-Baumgarten (Bezirk Tulln), stand komplett in Flammen. Am Freitag nach Christi Himmelfahrt sei niemand vor Ort gewesen, weshalb der Brand erst so spät bemerkt wurde. Sofort wurde mit den Löscharbeiten begonnen, um Schlimmeres zu verhindern. Auf Nachfrage betont Stefan Öllerer vom Bezirksfeuerwehrkommando Tulln, dass die Halle eine Fläche von 2000 Quadratmetern umfasst.

"Im direkten Umkreis befinden sich noch drei weitere Firmengebäude". Auch ein Lager mit großen Mengen an Gas sei in einem anderen Gebäude gewesen, berichtet auch Feuerwehrkommandant Georg Hagl über die brandgefährliche Situation für die Einsatzkräfte. Im Umkreis befanden sich drei weitere Hallen: Das Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden. Für das Objekt selbst gab es keine Chance mehr.

Zwölf Feuerwehren mit 200 Mitarbeitern waren im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern. Die brennende Lagerhalle, in der sich angeblich Baumaterialien befanden, sei nicht mehr zu retten gewesen. Personen sind zum Glück nicht verletzt worden





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