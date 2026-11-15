Ladendiebstahl-Nest: Familie festgenommen nach Raubzüge in Niederösterreich

Polizei in Niederösterreich macht eine mutmaßliche Diebesfamilie fest. Zwei Ehepaare und zwei Töchter für fünf Ladendiebstähle in Mödling und Korneuburg verantwortlich.

Die Polizei in Niederösterreich hat eine mutmaßliche Diebesfamilie nach mehreren Ladendiebstählen festgenommen. Die Ermittler deckten am vergangenen Samstag eine koordinierte Bandenstruktur auf, die auf Kunden und Personal in Einkaufszentren gefahndet hatte. Die Festnahmen erfolgten nach einer schnell durchgeführten Videoabgleichung, die die Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Tatorten in den Bezirken Mödling und Korneuburg herstellte.

Videoabgleich enthüllt Verbindung der Täter

Der Vorfall begann zunächst in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum im Bezirk Mödling. Unbekannte Täter hatten dort zugelangt, doch Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl zeitnah. Durch die Auswertung der Überwachungskameras konnten die Beamten die Gesichter von mindestens zwei Verdächtigen festhalten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kriminellen bereits abgehauen und nicht mehr vor Ort auffindbar. Die Spuren schienen zunächst kalt zu sein, bis kurze Zeit später ein zweiter Alarm ausgelöst wurde. Gegen 17 Uhr am selben Tag meldete sich ein weiteres Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum im Bezirk Korneuburg bei den Behörden und meldete einen Ladendiebstahl. Der entscheidende Wendepunkt entstand, als die Ermittler die Videoaufnahmen aus dem ersten Tatort mit denen aus dem zweiten Vergleich zogen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei den Tätern um dieselbe Personengruppe handelte. Dieser direkte visuelle Beweis ermöglichte es den Polizisten, die Täter sofort zu identifizieren und ihre Fluchtroute abzuschneiden.

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Identifikation und Festnahme der mutmaßlichen Familie

Nach der Identifikation durch die Bildabgleiche gingen die Beamten entschieden vor und nahmen einen 65-jährigen Slowaken sowie seine 60-jährige Ehefrau vorläufig fest. Beide wurden direkt am Tatort oder in unmittelbarer Nähe ihrer Fluchtmöglichkeiten gestellt. Die Fahndung führte jedoch nicht bei den beiden Erwachsenen allein zum Stillstand. Bei der weiteren Sicherstellung des Tatorts und der Verdächtigen wurden auch die beiden Töchter des Ehepaars angetroffen. Die ältere der beiden Töchter ist 42 Jahre alt, die jüngere 36 Jahre. Die Anwesenheit aller vier Familienmitglieder an den Tatorten deutet stark auf eine organisierte Familienbande hin, die sich die Beute teilte und die Taten koordiniert ausführte. Die Festnahme der gesamten Kerngruppe eliminierte das Risiko weiterer Fluchtversuche oder vernichtender Tatbeweise innerhalb der Familie. Die schnelle Intervention verhinderte, dass sich die Gruppe auflösen oder neue Opfer in anderen Regionen suchen konnte.

Diebesgut im Fahrzeug und Geständnis vor Ort

Die Fahndungsbeamten führten nach der Festnahme der vier Personen eine umfassende Nachschau im Fahrzeug der Verdächtigen durch. Diese Durchsuchung brachte einen weiteren spektakulären Fund zutage. Die Polizisten entdeckten im Wagen zusätzliches Diebesgut, das direkt von den Taten stammen musste. Alle Gegenstände wurden vorläufig sichergestellt und als Beweismittel dokumentiert. Bei den folgenden Einvernahmen zeigte sich das Ehepaar geständig. Beide räumten die Vorwürfe gegenüber den ermittelnden Beamten ein. Die Geständnisse der beiden Hauptbeschuldigten legten den Grundstein für die weitere juristische Aufarbeitung. Die Aussagen der Eltern ermöglichten es den Ermittlern zudem, die Rolle der Töchter besser einzuordnen, auch wenn deren individuelle Beteiligung noch im Detail geklärt wird. Die Kooperation der Festgenommenen erleichterte die Zuordnung der einzelnen Delikte erheblich.

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Umfang der Taten und rechtliche Konsequenzen

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ordneten den Beschuldigten insgesamt fünf Diebstähle in verschiedenen Bekleidungsgeschäften zu. Die Taten ereigneten sich in den Bezirken Mödling und Korneuburg. Die genaue Höhe des finanziellen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Die Bewertung der gestohlenen Waren dauert in der Regel einige Tage, da einzelne Artikel oft schwer präzise zu beziffern sind. Die fünf zugeordneten Delikte reichen jedoch aus, um eine strafrechtliche Verfolgung auf höchstem Niveau einzuleiten. Die Kombination aus mehreren Taten an unterschiedlichen Orten unterstreicht die Seriosität der Vorwürfe. Es handelt sich nicht um ein isoliertes Versehen, sondern um eine wiederholte kriminelle Handlung. Das Vorliegen von fünf Tatvorwürfen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer haftverschärfenden Einleitung des Verfahrens. Die Justiz wird den Umfang der Schäden final feststellen, sobald die Inventarlisten der Geschäfte vollständig ausgewertet sind.

Überführung in Justizanstalt und weiterer Ablauf

Aufgrund der Geständnisse und der Schwere der Vorwürfe wurde der Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden die beiden festgenommenen Eltern in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Inhaftierung der 65-jährigen und 60-jährigen Hauptbeschuldigten sichert den Fortgang des Ermittlungsverfahrens. Die Töchter der Familie werden weiterhin im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten behandelt, wobei ihre Inhaftierung oder andere Maßnahmen von den konkreten Beweisen abhängen. Die Einlieferung in die Justizanstalt Korneuburg markiert den offiziellen Übergang vom ermittlungs- zum justiziellen Verfahren. Die Angehörigen werden nun den weiteren rechtlichen Schritten entgegen sehen müssen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg wird die Vorermittlungen abschließen und prüfen, ob Anklage erhoben wird. Die Öffentlichkeit kann über den weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens informiert werden, sobald die Staatsanwaltschaft den Anklageentwurf vorlegt.