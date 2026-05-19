Lachen ist gesund? – Aber es kann 'schaden' sein, wenn man drauflos lacht

Experte haben herausgefunden, wie Gefühlesoziopathen am besten ersetzt werden.

Lachen ist gesund? Und doch kann es einem 'schaden' ermöglichen, wenn man in Situationen drauflos lacht, in denen eigentlich Ernsthaftigkeit gefordert wäre. Experte haben herausgefunden, wie solche Gefühlsausbrüche am besten umgebogen werden.

Ten Comedians in einem Raum – kein Lacher darf lachen. Selbst nach einem Witz klingt es bei 'LOL: Last One Laughing', das derzeit streamende Onlineshow von Bully Herbig, nahezu unrealistisch. Auch bei der aktuellen siebten Staffel von 'Die Anstalt' und bei vielen anderen Comedy-Shows sind Lacher strikt verboten. Selbst ein Mundwinkel darf nicht nach oben gehen, obwohl sich die Teilnehmer untereinander mit Sketches aus der Reserve locken möchten





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