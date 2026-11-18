Der LAC BMD Amateure Steyr sicherte sich bei den Crosslauf-Österreichischen Meisterschaften in Freistadt mit 21 Medaillen einen deutlichen Sieg. Die Damen waren mit drei Titeln die Stars.

Die Österreichischen Crosslauf-Meisterschaften in Freistadt endeten als eindeutige Machtdemonstration des LAC BMD Amateure Steyr. Unter perfekten Herbstwetterbedingungen dominierten die Athleten der Steyrer Rennbahn das Geschehen und sicherten sich insgesamt 21 Medaillen. Diese Beute verteilte sich auf elf Trophäen auf Bundesebene sowie zehn Auszeichnungen auf Landesebene, was den klaren Vorsprung des Vereins unterstrich.

Damendienst holt Staats- und Landesmeister Titel

Die herausragendste Leistung zeigte die Damenmannschaft des LAC, die sowohl den Titel des Staatsmeisters als auch jenen der Landesmeisterin errang. Bernadette Schuster, Miriam Keller und Julia Ecker lieferten eine perfekte Harmonie ab, die sich in der Mannschaftswertung direkt in Gold verwandelte. Diese Dreier-Formation dominierte das Feld und sicherte sich die wichtigsten Titel des Teams.

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Einzeln setzten die Athletinnen weitere Akzente im Masters-Bereich. Julia Ecker sicherte sich den Österreichischen Meistertitel in der Kategorie W35. Bernadette Schuster triumphierte in der Klasse W45, während Franz Flankl als ältester Medaillengewinner den Titel in der Kategorie M65 gewann. Damit standen drei der österreichischen Gesamttitel im Besitz der Steyrer Vereinigung.

HerrenTeam und Einzelkämpfer mit Bronze und Silber

Im Herrenbereich sorgte Daniel Rattinger für einen der wichtigsten Momente des Tages. Er erkämpfte sich in der Allgemeinen Klasse den achten Platz bei der Staatsmeisterschaft. Dieser vierte Platz im Gesamtfeld reichte für die Bronzemedaille in der Oberösterreichischen Einzelwertung und war ein wesentlicher Beitrag zum Teamerfolg.

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Das Herren-Team bestehend aus Daniel Rattinger, Martin Pötz und Moritz Heiml trat an, um das Bundespodest zu erreichen. Als Viertplatzierte verpassten sie die Medaillenränge auf nationaler Ebene knapp. Auf Landesebene werteten ihre Leistungen jedoch als Silber aus, womit sie den zweiten Platz in der regionalen Teamwertung sichernten.

Neben den Medaillengewinnern gab es weitere erfolgreiche Platzierungen. Claudia Fuchshuber erreichte den zweiten Platz in der Kategorie W35. Claudia Heiml sicherte sich Silber in der Klasse W50, und Petra Bergauer gewann Bronze in der Kategorie W55. Agnes Kreundl belegte den dritten Platz in der Altersklasse W60.

Junioren und Masters Athleten mit weiteren Erfolgen

Bernadette Schuster und Claudia Heiml konnten ihre Medaillensammlung durch zusätzliche Erfolge in der Oberösterreichischen Wertung erweitern. Beide Athletinnen holten sich dabei Silber, was ihre Dominanz im regionalen Vergleich unterstrich. Diese zusätzlichen Auszeichnungen festigten die Position des LAC als führende Kraft im oberösterreichischen Laufsport.

In der U18 Kategorie zeigte Florian Huemer eine starke Leistung. Er wurde Landesmeister und belegte gleichzeitig den zweiten Platz bei den Österreichischen Meisterschaften. Zusammen mit Leo Gröbner-Weizenauer ergänzte er die Medaillensammlung des Teams mit Landesgold und Bundesbronze. Ihr gemeinsames Engagement trug maßgeblich zur Gesamtbilanz bei.

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Flora Heiml gewann in der U20 Kategorie zwei Silbermedaillen. In der U14 Kategorie sicherte sich Noel Baumschlager Landessilber. Er wurde zudem als Teil eines Trios mit Laurenz Catel und Leandro Baumschlager Team-Landesmeister. Diese集体leistung in den Nachwuchsklassen zeigte die breite Aufstellung des Vereins.

Gesamtbilanz und Bedeutung für den Verein

Die 21 Medaillen bei den Österreichischen Crosslauf-Meisterschaften in Freistadt stellen eine historische Zahl für den LAC BMD Amateure Steyr dar. Die Kombination aus Titeln auf Bundesebene und vielen Landesehrungen demonstriert die Tiefe der Trainingslager. Die Erfolgsbilanz erstreckt sich über alle Altersklassen und Geschlechter.

Die Teilnahme an diesem Event in Freistadt diente als wichtiger Indikator für die aktuelle Formkurve. Die Athleten nutzten das beste Herbstwetter, um ihre Kondition unter idealen Bedingungen zu präsentieren. Die Ergebnisse in Freistadt werden als Grundlage für die Vorbereitung auf weitere Saisonhöhepunkte dienen. Die Vereinigung blickt mit Stolz auf die errungenen Erfolge zurück.