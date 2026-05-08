Labour erleidet schwere Verluste bei britischen Regionalwahlen – Reform UK profitiert

Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien verliert die Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer massiv an Zustimmung, während die populistische Reform UK von Nigel Farage stark zulegt. Die Ergebnisse zeigen einen historischen Wandel in der britischen Politik.

Bei den jüngsten Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien hat die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer schwere Niederlagen hinnehmen müssen, insbesondere in einstigen Hochburgen wie Mittel- und Nordengland sowie Teilen Londons.

Die populistische Anti-Einwanderungspartei Reform UK unter Nigel Farage profitierte am stärksten und gewann in England über 200 Sitze in den Kommunalvertretungen hinzu. In Tameside im Großraum Manchester verlor Labour erstmals seit fast 50 Jahren die Kontrolle über den Stadtrat, nachdem Reform UK alle 14 zur Wahl stehenden Sitze eroberte.

Zudem musste Labour in der ehemaligen Bergbaustadt Wigan 20 Mandate an Farages Partei abgeben. Die Labour-Abgeordnete Rebecca Long-Bailey bezeichnete die Ergebnisse als niederschmetternd. Farage selbst sprach von einem historischen Wandel in der britischen Politik, da das traditionelle Zweiparteiensystem zunehmend von einer Mehrparteiendemokratie abgelöst werde. Die Wahlen, die über 136 Kommunalvertretungen in England sowie die Regionalparlamente in Schottland und Wales umfassten, gelten als wichtiger Stimmungstest vor der nächsten regulären Parlamentswahl im Jahr 2029.

Starmer, der 2024 mit dem Versprechen angetreten war, nach Jahren des politischen Chaos für Stabilität zu sorgen, sieht sich nun mit zahlreichen Kurswechseln und Skandalen konfrontiert. Dazu gehört auch die Entlassung des britischen US-Botschafters Peter Mandelson wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Sollte Labour in Schottland und Wales ebenfalls schlecht abschneiden, könnten die Forderungen nach einem Rücktritt Starmers lauter werden. Energieminister Ed Miliband wies jedoch Berichte zurück, wonach er Starmer geraten habe, einen Zeitplan für seinen Abgang vorzulegen.

Die Ergebnisse der Wahlen zeigen, dass die politische Landschaft Großbritanniens im Umbruch begriffen ist und die traditionellen Parteien unter Druck geraten





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