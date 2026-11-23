Die La-Liste-Ausgabe 2027 listet zehn Hotels aus Vorarlberg. Vier Spitzenhäuser kommen aus Lech am Arlberg. Ein Überraschungsgast aus Bizau im Bregenzerwald schaffte es ebenfalls.

Die am Montag in Paris vorgestellte Ausgabe 2027 der internationalen La-Liste-Rangliste hat die österreichische Hotellerie und Gastronomie erneut auf die Weltbühne geholt. Die Online-Publikation führt insgesamt 47 österreichische Hotels und 33 Restaurants in ihrem prestigeträchtigen Ranking auf. Dabei zeigt eine detaillierte Auswertung der Daten, dass die Region Lech am Arlberg die klare Dominanz unter den Vorarlberg er Unterkünften innehat. Vier dieser Top-Häuser befinden sich im kleinen Marktflecken Lech, was die internationale Strahlkraft dieses Alpenorts unterstreicht.

Internationales Spitzenfeld in Wien und Salzburg

Im nationalen Vergleich der Hotels führen das Sacher in Wien sowie das Rosewood Schloss Fuschl bei Salzburg beide mit exakt 98,5 Punkten an die Spitze. Auf dem dritten Rang folgen das Schloss Mönchstein in Salzburg und das Schloss Seefels am Wörthersee, die jeweils 98,0 Punkte erzielen. Die Gastronomie wird von Obauer in Werfen und dem Steirereck in Wien angeführt, die ebenfalls 98,0 Punkte erreichen. Platz drei in der Restaurant-Kategorie belegt das Landhaus Bacher in Mautern mit 97,5 Punkten.

Also read Sozialhilfe Reform 2027: AMS unterstützt harte Pläne trotz Widerstand in Wien

Lech dominiert das Vorarlberger Hotelranking

Zehn Vorarlberger Hotels finden sich in der aktuellen Liste wieder, wobei die Qualität in Lech am Arlberg besonders heraussticht. Das Aurelio Hotel & Chalet Lech sowie der Almhof Schneider führen die lokalen Ränge an und erreichen beide 97,0 Punkte. Direkt darauf folgen Burg Vital und das Post Lech Arlberg, die mit je 96,5 Punkten sehr nah am Spitzenbündel liegen. Diese vier Häuser aus Lech beweisen, dass die Region zu den besten Adressen Österreichs zählt.

Überraschungsgast aus Bizau im Bregenzerwald

Neben den etablierten Lecher Hotels sticht ein unerwarteter Name hervor, der aus dem Bregenzerwald stammt. Das zehnte Hotel aus Vorarlberg in der Liste befindet sich in Bizau. Die Frage, wie ein Haus aus einem so kleinen Ort in das Weltranking geschafft hat, bleibt ohne weitere Details im Artikel offen, die Existenz des Hotels in der Liste ist jedoch faktisch bestätigt. Diese Präsenz unterstreicht die gestiegene Bedeutung auch kleinerer, aber hochwertiger Locations in der internationalen Hotellerie.

Advertisement

Dominanz der Lecher Gastronomie auf der Weltbühne

Auch im gastronomischen Sektor zeigt sich eine starke Konzentration auf Lech. Vier Vorarlberger Restaurants sind in der Rangliste vertreten, angeführt vom Chef's Table der Roten Wand in Lech mit 94,0 Punkten. Es folgen die Griggeler Stuba mit 90,5 Punkten und Aurelio's mit 81,5 Punkten, beide ebenfalls in Lech ansässig. Das vierte vorarlbergische Restaurant ist die Kilian Stuba in Hirschegg im Kleinwalsertal, die 78,0 Punkte erzielt hat.

GaultMillau Schweiz ehrt Peter Knogl

Während die La-Liste die Hotellerie und Gastronomie umfassend abbildet, hebt GaultMillau Schweiz einzelne Persönlichkeiten hervor. Das Cheval Blanc von Peter Knogl in Basel steht laut GaultMillau Schweiz zum dritten Mal in Folge ganz oben. Die Schwarzwaldstube in Baiersbronn schafft es zum vierten Mal in die Spitzenposition. Knogl nimmt diese Anerkennung gelassen und begründet den Erfolg mit der einfachen Aussage, dass das Restaurant einfach gut sei.