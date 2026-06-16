Kylian Mbappés musikalische Missgeschicke: Vom verlernten Querflöten-Spiel zum möglichen Torjubel

Der französische Fußballsuperstar Kylian Mbappé plaudert über seine gescheiterten musikalischen Kindheitsambitionen und einen lustigen Auftritt bei James Corden. Kann er die Querflöte tatsächlich in seinen Torjubel integrieren?

Kylian Mbappé , der französische Fußballstar und heutige Captain der französischen Nationalmannschaft, hat in seiner Kindheit auch den Versuch unternommen, ein Musikinstrument zu erlernen. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Clip offenbarte er, dass er als Kind von seinen Eltern ermutigt wurde, verschiedene Aktivitäten auszuprobieren, darunter auch das Spielen der Querflöte .

Der 27-Jährige, der derzeit bei Real Madrid unter Vertrag steht, gab jedoch mit einem Lächeln zu, dass er alles wieder verlernt habe. Diese musikalischeEpisode wurde jüngst wieder aufgegriffen, als Mbappé zu Gast in der Talkshow von James Corden war. Corden forderte ihn auf, vor Publikum Querflöte zu spielen, was nur bedingt erfolgreich verlief. Der Gastgeber reagierte jedoch mit Humor und schlug vor, Mbappé könne das Instrument doch einfach in seinen typischen Torjubel integrieren.

Mbappé, der normalerweise beim Feiern eines Treffers die Arme verschränkt, zeigte sich offen für die Idee und versprach, im ersten Spiel der französischen WM-Partie gegen Senegal heute in East Rutherford einen solchen Jubel auszuprobieren, falls er ein Tor erzielt. Während sein fußballerisches Genius außer Frage steht, bleibt seine musikalische Begabung nach eigener Aussage eher bescheiden. Diese humorvolle Anekdote unterstreicht einmal mehr seine Zugänglichkeit und seinen Unterhaltungswert abseits des Platzes, Eigenschaften, die ihn zu einem absoluten Topstar des Turnierfavoriten Frankreich machen





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