Kushner-Skandal: Vorwürfe über geheime Zahlungen und Waffengeschäfte

Investigativjournalist Matthew Cole wirft Jared Kushner vor, über Abu Dhabi Geld für Waffen und dubiose Akteure abgewickelt zu haben. Die Vorwürfe beinhalten rund eine Milliarde Dollar.

Der US-Investigativjournalist Matthew Cole erhebt schwerwiegende Vorwürfe gegen Jared Kushner, den Schwiegersohn von Donald Trump und aktuellen Sondergesandten der Vereinigten Staaten. Laut Cole soll Kushner über ein Bankkonto in Abu Dhabi geheime Waffengeschäfte finanziert und Zahlungen an dubiose Empfänger abgewickelt haben. Diese Anschuldigungen basieren auf anonymen Quellen und bisher unveröffentlichten Dokumenten, die in Coles neuem Buch "Princes and Thieves" vorgestellt werden.

Vorwürfe über geheime Transaktionen und GRU-Hack

Cole beschreibt einen komplexen Plot, der wie ein Hollywood-Thriller wirkt. Russlands Militärgeheimdienst GRU habe Kushners iPhone gehackt. Der niederländische Geheimdienst habe daraufhin einen russischen Hacker umgedreht und seit 2018 selbst mitgeschnitten. In den Geheimdienstaufzeichnungen sei Kushner beim Login in ein Konto der First Abu Dhabi Bank zu sehen. Inhaberin ist eine staatlich finanzierte emiratische Stiftung, die laut Cole dazu diente, geheime Waffenkäufe zu tarnen. Kushner soll zeichnungsberechtigt gewesen sein.

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Rolle von Warlords und Auftragskillern

Die Empfänger der Transaktionen haben konkrete Namen. Der Warlord Khalifa Haftar, einst Partner der CIA, erhielt angeblich Mittel. Er versuchte 2014 mit emiratischer Rückendeckung in Libyen zu putschen und marschierte 2019 auf Tripolis. Der kubanische Auftragskiller Felipe Vidal, der sich selbst "Hitman" nennt, soll im Mai 2019 den Emiraten geholfen haben, einen iranischen Angriff auf Öltanker vorzutäuschen. Washington macht bis heute Teheran verantwortlich. Kushners Anwälte bestreiten jede Verbindung zu beiden Männern.

Reaktion von Kushner und dem Weißen Haus

Jared Kushner und seine Anwälte bestreiten jegliche Verbindung zu den vorgeworfenen Handlungen. Kushner nennt alle Vorwürfe "völlig verrückt". Sein Anwalt droht mit Klagen. Das Weiße Haus spricht von der Fantasie eines gescheiterten Spionageautors. Es fehlen Kontoauszüge und Belege. Cole stützt sich auf anonyme Quellen. Dokumente hat er bis jetzt nicht veröffentlicht. Allerdings muss er das auch nicht, sofern die Quellen seinem Verlag Simon & Schuster vorliegen. Den Verlag haben etwaige Drohungen nicht beeindruckt. Das Buch erschien früher als geplant.

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Bekannte Beziehungen zu Golfstaaten

Doch selbst wenn man jede Zeile des Buchs für erfunden hält, kommt man am Offensichtlichen nicht vorbei. Dass autokratische Golfmonarchen Kushner Geld anvertrauen, ist kein Gerücht, sondern bekannt. Kaum hatte er 2021 das Weiße Haus verlassen, steckte der saudische Staatsfonds zwei Milliarden Dollar in Kushners Investmentfirma. Gegen diese Investition gab es Bedenken bei den eigenen Prüfern. Heute verhandelt derselbe Mann im Namen der USA über Gaza und die Ukraine.

Politische Konsequenzen und Skepsis

Das sollte der eigentliche Hauptskandal sein. Stets echauffiert sich westliche Politik über Vetternwirtschaft und Korruption in afrikanischen oder asiatischen Ländern. Stets spricht man über "Good Governance" und hält sich für aufgeklärter als andere. Nun steckt der Schwiegersohn des mächtigsten Mannes der Welt in einer Bredouille. Die bisherigen Reaktionen zeigen großes Desinteresse und Relativierung. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht.