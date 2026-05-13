Kurze Wetterpause zum Servatius-Tag: Regenschirme parat halten! Wochenendewetter mit nass und windig

Mit trockenen Temperaturen und sonnigen Abschnitten am Nachmittag - aber nicht das gesamte Wochenende - versprechen die Eisheiligen auch refering Großwetterfronten, die die Freiluftpartys und Veranstaltungen wie das ESC-Finale in Wien zum Nass und Windigen werden.

Kurze Wetter pause zum Servatius-Tag: Während die Sonne am Mittwoch noch einmal kurz durchkommt, heißt es für den Rest der Woche in Österreich wieder: Regenschirme parat halte!

"Nach tagelangen Unwettern bringen die Eisheiligen den österreichern am Mittwoch zumindest eine kurze Verschnaufpause. Ausgerechnet am Servatius-Tag zeigte sich bereits vielerorts die Sonne – sehr zur Freude tausender ESC-Fans in Wien. Denn das Public Viewing im Eurovision Village vor dem Wiener Rathaus kann heute endlich einmal trocken genossen werden!

" Doch lange hält die Verschnaufpause nicht: Während am Nachmittag im Osten zeitweise sonnige Abschnitte auf dem Programm stehen, kann es im Westen und Südwesten Österreichs bereits wieder einzelne Regenschauer geben. Die Temperaturen klettern auf 12 bis 19 Grad. brings dann erneut trübes und nasses Wetter für weite Teile des Landes. Besonders im Süden und Südosten drohen sogar Gewitter und teils kräftiger Regen.

Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 1 bis plus 11 Grad, am Nachmittag 8 bis 18 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Südosten.





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